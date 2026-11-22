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O astro argentino Lionel Messi gerou grande polêmica durante o confronto entre Inter Miami e Columbus Crew, depois de se envolver em um bate-boca com um jogador do time adversário e, em seguida, atirar a bola no rosto dele ao tentar cobrar um lateral. O episódio reabriu o debate sobre a forma como os árbitros lidam com os grandes astros e até que ponto as regras disciplinares são aplicadas sem distinção.

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Os minutos finais do primeiro tempo foram marcados pela tensão entre Messi e o chileno Gonzalo Tapia, atacante do Columbus Crew, depois que o adversário tentou impedir o astro argentino de cobrar rapidamente um lateral.

Como Tapia continuou interferindo e tentando atrasar a retomada do jogo, Messi reagiu com irritação e acabou atirando a bola em direção ao rosto do jogador chileno, que caiu no gramado após o lance.

O árbitro Allen Chapman interveio para conter a confusão, mas tomou uma decisão que gerou muita polêmica: mostrou o cartão amarelo para Messi e para Tapia, sem recorrer à expulsão, apesar dos protestos dos jogadores do Crew.

As imagens que circularam mostraram que a bola atingiu o rosto do jogador do Columbus, e o episódio virou o centro das atenções da imprensa esportiva.

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Derrota dura agrava os problemas do Inter Miami

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O episódio aconteceu em uma noite desastrosa para o Inter Miami, que perdeu em casa para o Columbus Crew por 3 a 0, na abertura da série da primeira fase dos playoffs da MLS, disputada em melhor de três jogos.

Gonzalo Tapia abriu o placar para o Columbus aos oito minutos, de pênalti, depois de ser derrubado dentro da área pelo goleiro do Inter Miami, Dayne St. Clair.

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A missão dos donos da casa ficou ainda mais complicada aos 36 minutos, quando Gonzalo Luján foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo, e a equipe terminou a partida com dez jogadores.

No segundo tempo, Taha Habroune ampliou para o Columbus aos 52 minutos, antes de Tapia voltar a marcar aos 58, anotando seu segundo gol na partida e o terceiro de sua equipe.

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Apesar das tentativas de Messi, que desperdiçou duas chances perigosas no primeiro tempo, o goleiro Patrick Schulte conseguiu defender suas finalizações e terminou o jogo sem sofrer gols, após uma atuação de destaque.

Messi sob risco de eliminação precoce

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A derrota tem peso dobrado para o Inter Miami, atual campeão da MLS, que agora precisa vencer fora de casa o segundo jogo contra o Columbus, em 27 de novembro, para forçar uma terceira partida decisiva. Uma derrota significará o fim de sua campanha na competição.

Antes do início da partida, Messi havia recebido a Chuteira de Ouro da MLS, depois de encerrar a temporada regular com 26 gols e 17 assistências, conquistando o prêmio pela segunda temporada consecutiva.

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Assim, a noite de celebração da conquista individual de Messi se transformou em uma das mais difíceis para ele e para sua equipe, entre uma derrota pesada, uma polêmica de arbitragem e uma ameaça real de eliminação precoce na briga pelo título.