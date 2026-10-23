Vídeo: Abdullah Al-Hamdan recompensa Postecoglou diante do Al-Faisaly

Abdullah Al-Hamdan não esperou muito para retribuir a confiança do seu treinador australiano Ange Postecoglou, depois de o atacante do Al-Nassr ter conseguido balançar as redes do Al-Faisaly cedo, durante o confronto que reuniu as duas equipes pela décima primeira rodada do Campeonato Saudita de Futebol Profissional, a Saudi Pro League.

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Al-Hamdan marcou o primeiro gol do Al-Nassr aos quatro minutos do primeiro tempo, dando à sua equipe uma vantagem precoce e confirmando ao seu treinador que a decisão de escalá-lo como titular no lugar do brasileiro Angelo Gabriel pode render frutos, após ter recebido a oportunidade de atuar ao lado de Cristiano Ronaldo na linha ofensiva.

O gol tem uma importância especial para Al-Hamdan, pois é o quarto dele na temporada atual, dando continuidade às suas tentativas de provar sua capacidade de oferecer um reforço ofensivo, aproveitando a oportunidade que teve no time titular.

Postecoglou havia decidido fazer uma mudança marcante na escalação do Al-Nassr diante do Al-Faisaly, deixando Angelo de fora do início e escalando Al-Hamdan, com a adoção do esquema 4-4-2, numa estratégia que deu ao atacante saudita a chance de se movimentar perto de Ronaldo em vez de ter Angelo na formação titular.

Com esse gol precoce, Al-Hamdan deu a melhor resposta possível à escolha do seu treinador, ao traduzir a confiança em gol nos primeiros minutos, colocando Postecoglou diante de um início ideal para sua aposta técnica no confronto contra o Al-Faisaly.



