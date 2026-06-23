Vídeo: A remontada da Argélia rouba o sonho da Jordânia em uma noite histórica da Copa do Mundo

Em uma noite que deveria ter sido gravada em letras de ouro na história da Jordânia, tudo se transformou em uma decepção na Copa do Mundo: os Nashama avançaram, sonharam e chegaram perto da glória pela primeira vez na Copa do Mundo, mas a Argélia veio para estragar a história.

Os “Guerreiros do Deserto” viraram o jogo com dois gols a um, trazendo a Jordânia de volta da euforia histórica para a amargura da realidade, em uma noite de Copa do Mundo que os árabes nunca esquecerão.

Nizar Al-Rashdan abriu o placar para a Jordânia aos 39 minutos, enquanto Nazir Ben Bouali marcou o primeiro gol da Argélia, seguido pelo segundo, de (69), e pelo terceiro, de Amin Jouiri (82).

Com esse resultado, a seleção da Argélia elevou sua pontuação para 3 pontos, ocupando o terceiro lugar atrás da Argentina, líder (6 pontos), e da Áustria, segunda colocada (3), enquanto a Jordânia permaneceu em quarto lugar, sem pontos.

As duas seleções não demoraram muito para entrar no ritmo da partida. Logo com o apito inicial, Nizar Al-Rashdan animou a torcida com a primeira jogada perigosa real da Jordânia, ao subir para cabecear um cruzamento preciso, mas a bola passou rente à trave esquerda do gol da Argélia.

A resposta argelina veio rapidamente por meio de um chute forte de Amin Guiri, que passou raspando na trave direita do gol da seleção jordaniana, e, logo em seguida, um escanteio argelino quase resultou em grande perigo, não fosse pela determinação da defesa jordaniana, que afastou a bola no último instante, mantendo o empate sem gols no meio de um estádio lotado com mais de 68 mil torcedores.

A seleção jordaniana continuou sua ousadia ofensiva, quando Musa Al-Taamari avançou pela lateral direita e disparou um chute que bateu no pé de um dos zagueiros argelinos, perdendo força e mudando de direção, mas o goleiro argelino estava atento e a defendeu com firmeza. A jogada confirmou que os Nashama não entraram em campo para recuar, mas sim para buscar a iniciativa diante de uma seleção com grande experiência em Copas do Mundo.

Apesar do início aberto e dos ataques recíprocos nos primeiros minutos, o ritmo das jogadas perigosas diminuiu posteriormente. As duas seleções entraram em uma fase de clara cautela tática, com maior foco na disciplina defensiva e na construção do ataque.

O ímpeto inicial se acalmou, dando lugar à cautela e às táticas, mantendo o empate sem gols após um primeiro quarto de hora que cumpriu o que prometia em termos de emoção e indicou que a partida poderia ser decidida por pequenos detalhes.

Em meio ao domínio evidente da Argélia, Riyad Mahrez penetrou na profundidade da defesa jordaniana e ficou cara a cara com o goleiro Yazid Abu Laila, mas demorou a chutar, permitindo que o zagueiro o alcançasse e o pressionasse, o que deixou Mahrez confuso e fez com que ele desperdiçasse uma chance de ouro de marcar, mantendo o empate sem gols.

Após esse ataque, a seleção da Jordânia entrou para a história da Copa do Mundo ao conseguir abrir o placar pela primeira vez em suas participações no torneio, com um gol de Nizar Al-Rashdan aos 39 minutos, dando aos “Al-Nashami” a vantagem na partida.

A seleção jordaniana encerrou o primeiro tempo com um gol de vantagem, em uma surpresa que não refletiu o andamento da partida, já que a Argélia impôs domínio absoluto sobre o jogo e alcançou 70% de posse de bola, mas esbarrou na disciplina defensiva jordaniana e na solidez mental que transferiram a eficácia para os “Al-Nashami”.

Com o início do segundo tempo, a Argélia intensificou a pressão em busca do empate. A jogada inicial foi um passe perigoso para a frente, em que o atacante argelino quase ficou sozinho diante do gol, não fosse a saída de Yazid Abu Laila no momento perfeito, que agarrou a bola e encerrou o ataque.

Logo em seguida, Riyad Mahrez cobrou uma falta direta, mandando um cruzamento forte para dentro da área, mas a mão firme de Abu Laila estava lá para afastar o perigo. O brilhantismo não parou por aí, já que o goleiro jordaniano voltou a defender com maestria um chute forte de Ibrahim Mazza, salvando sua meta pela terceira vez em poucos minutos.

A resistência da Jordânia não durou muito diante da pressão contínua da Argélia. Em um escanteio, Riyad Mahrez mandou um cruzamento preciso para o meio da área, onde Nazir Ben Bouali subiu e desviou com uma cabeçada certeira no canto inferior esquerdo, marcando o gol de empate para a Argélia.

O gol mudou o panorama e levou a partida de volta à estaca zero, após um segundo tempo que Abu Laila começou como herói e Ben Bouali encerrou com um gol que a Argélia merecia, dada sua dominação.

De um escanteio que agitou a área, veio o golpe decisivo: a bola rolou dentro da pequena área e encontrou Amin Guiri sem marcação. O astro argelino não hesitou e mandou-a para o meio do gol com um chute forte de pé direito, de muito perto.

O segundo gol da Argélia virou completamente o jogo e transformou a vantagem histórica da Jordânia em uma amarga derrota por 1 a 2, em meio ao espanto dos jordanianos e à enorme alegria dos argelinos, que roubaram a noite dos Nashama das mãos deles... Já os minutos restantes não tiveram impacto no andamento da partida.