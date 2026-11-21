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O ambiente no Chelsea ficou visivelmente tenso após a pesada derrota por 4 a 1 para o Leeds United, quando o inglês Cole Palmer se envolveu em uma discussão acalorada com o companheiro brasileiro João Pedro ao deixar o gramado de Stamford Bridge. O episódio levantou questionamentos sobre a natureza do desentendimento entre os jogadores e lançou ainda mais sombra sobre a noite difícil vivida pelo time londrino diante de sua torcida.

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O jornalista inglês Simon Johnson, repórter do "The Athletic", relatou os detalhes do episódio. Em seu perfil oficial na rede social "X", ele publicou que Palmer parecia trocar palavras ríspidas com João Pedro enquanto deixava o gramado, em uma cena que chamou a atenção após o apito final, sobretudo porque o confronto terminou com um placar duro a favor do time visitante, em meio a um clima de frustração que tomou conta do clube londrino.

O episódio ganhou ainda mais repercussão pela presença de João Pedro em Stamford Bridge, apesar de ele estar fora da lista de relacionados do Chelsea para a partida por causa de uma lesão que o afastou do jogo. O brasileiro fez questão de comparecer para acompanhar os companheiros das arquibancadas, antes de aparecer na discussão com Palmer enquanto o inglês deixava o gramado, e o lance acabou virando o centro das atenções de torcedores e observadores.

Johnson não deu mais detalhes sobre o teor da conversa entre os jogadores, nem especificou as palavras trocadas ou o motivo direto dos sinais de irritação de Palmer. Isso torna difícil afirmar que exista um desentendimento pessoal entre a dupla, sobretudo porque a cena se limitou a uma conversa que pareceu acalorada, sem que fossem revelados seus antecedentes ou se ela tinha relação com os acontecimentos da partida e com o resultado.

O episódio ocorreu na sequência de uma das piores noites do Chelsea em casa, com a derrota por 4 a 1 para o Leeds United, em uma partida na qual o time visitante impôs sua superioridade e soube aproveitar as chances que teve, enquanto os donos da casa sofreram para lidar com as investidas do adversário e não conseguiram evitar a derrota pesada, que colocou o desempenho da equipe na mira das críticas.

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O resultado aumentou a pressão em torno do Chelsea, sobretudo porque a derrota não foi apenas um tropeço isolado: veio acompanhada de cenas que refletiram o tamanho da frustração dentro do elenco após o desempenho e o placar. Assim, o lance entre Palmer e João Pedro passou a fazer parte do cenário geral do pós-jogo, em um momento em que a torcida do clube esperava uma reação forte dos jogadores em campo e maior capacidade de enfrentar o adversário.