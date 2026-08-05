O Al-Ahli saudita manteve sua sequência de resultados negativos antes do início da nova temporada 2026-2027, ao sofrer sua quarta derrota, na primeira partida que disputou sem seu ex-treinador alemão Matthias Jaissle.

O Al-Ahli perdeu para o Al-Ettifaq pelo placar de 3 a 1, na partida que reuniu as duas equipes nesta quarta-feira, no último de seus amistosos antes do início da nova temporada.

O Al-Ettifaq abriu o placar aos 19 minutos de jogo, por meio de seu jogador Moussa Dembélé, em uma cobrança de pênalti que ele próprio conquistou, após ser derrubado pelo meio-campista francês Valentin Atangana.

Yasser Al-Shamrani ampliou para o Al-Ettifaq aos 31 minutos de jogo, após aproveitar um passe errado do outro meio-campista francês, Enzo Millot, mandando a bola para as redes de Abdulrahman Al-Sanbi.

Mas Firas Al-Buraikan conseguiu diminuir a diferença para o Al-Ahli no primeiro minuto dos acréscimos do primeiro tempo, após ficar cara a cara com o gol do Al-Ettifaq, graças a um passe em profundidade primoroso do novo reforço português Francisco Trincão.

O Al-Ettifaq voltou a marcar o terceiro gol, três minutos após o início do segundo tempo, por meio de seu novo jogador Abdulaziz Al-Bishi, que aproveitou um passe errado no coração da defesa do Al-Ahli, roubando a bola, ficando cara a cara com o gol e marcando.

A partida foi a primeira que o Al-Ahli disputou após a saída de seu treinador alemão Matthias Jaissle, que está próximo de assumir o comando do Newcastle United, tendo o português Rui Santos comandado a equipe naquela partida de forma interina.

Esta derrota tornou-se a quarta que o Al-Ahli sofreu em 7 amistosos que disputou antes do início da nova temporada, 6 deles em seu último período de treinamentos na Áustria e em Portugal, nos quais venceu apenas o Saalfelden austríaco pelo placar de 8 a 0.

Por outro lado, o Al-Ahli perdeu 3 partidas antes do jogo contra o Al-Ettifaq, para o Holstein Kiel alemão, o Vitória de Guimarães e o Portimonense portugueses, além de ter empatado com gols tanto com o Rio Ave português quanto com o Fulham inglês.

O Al-Ahli inicia oficialmente a nova temporada no dia 13 de agosto deste ano, quando enfrenta o Al-Diriyah, na primeira rodada da Roshn Saudi League.

Vale lembrar que o Al-Ahli busca a conquista do Campeonato Saudita, ausente de suas vitrines desde 2016, além de manter o título da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, conquistado nas duas últimas temporadas.