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O português João Félix, astro do Al-Nassr, da Arábia Saudita, pintou uma bela obra de arte no duelo contra o Al-Sadd, do Catar, pela Champions League da Ásia Elite.

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O Al-Nassr recebeu o Al-Sadd nesta terça-feira, no Al-Awwal Park, em Riade, capital da Arábia Saudita, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League da Ásia Elite.

Aos 52 minutos de partida, João Félix marcou o segundo gol do Al-Nassr. Ele recebeu um passe alto na entrada da área, de costas para o gol, e acertou uma bicicleta que morreu nas redes do goleiro Meshaal Barsham, sem que ele conseguisse defender.

O astro português trouxe à memória os gols de seu compatriota e capitão no Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, que marcou da mesma maneira contra o Al-Khaleej na temporada passada da Saudi Pro League.

Cristiano Ronaldo também já havia marcado um gol da mesma forma pelo Real Madrid contra a Juventus, na Champions League de 2018, e outro pela seleção de Portugal contra a Polônia, na Liga das Nações da UEFA de 2025.

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Os torcedores apontaram o gol de João Félix como candidato ao Prêmio "Puskás", concedido pela Federação Internacional de Futebol, a "Fifa", ao autor do gol mais bonito de cada ano.

Vale lembrar que João Félix vem apresentando um nível impressionante pelo Al-Nassr desde o início da atual temporada. Este foi o seu oitavo gol pelo clube em 16 partidas disputadas em todas as competições, além de 11 assistências.