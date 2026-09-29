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Ahmed Mansy
Traduzido por

Vídeo: à moda de Messi, Adel Boulbina quebra jejum de 8 meses com a seleção da Argélia

Burúndi x Argélia
Burúndi
Argélia
Africa Cup of Nations Qualification
A. Boulbina
Al Diriyah
Campeonato Saudita
Burundi
Argélia
Arábia Saudita

O astro saudita do Diriyah brilha internacionalmente

Adel Boulbina, estrela do Al-Diriyah da Arábia Saudita, quebrou seu jejum de gols que durava cerca de 8 meses completos com a seleção da Argélia, e o fez à moda do craque argentino Lionel Messi.

A seleção da Argélia visitou o Burundi nesta terça-feira, na segunda rodada das eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027.

Depois de estar perdendo por 2 a 0, a seleção da Argélia conseguiu igualar o placar em poucos minutos, e o segundo gol veio de forma espetacular, em uma cobrança de falta finalizada com maestria por Adel Boulbina.

O gol foi o primeiro que Boulbina marcou pela seleção da Argélia em 8 meses completos, mais precisamente desde 6 de janeiro passado, quando marcou o gol da vitória sobre a República Democrática do Congo nas oitavas de final da Copa Africana de Nações de 2025.

E o craque argelino não encontrou maneira melhor de quebrar seu jejum de gols pela seleção do que aquela que sempre faz a lenda argentina Lionel Messi, a quem faltam apenas dois gols para se tornar o maior artilheiro de cobranças de falta da história.

Boulbina manteve seu brilho desde o início da atual temporada, mais precisamente desde sua transferência para o Al-Diriyah durante a última janela de transferências de verão, vindo do Al-Duhail do Catar, onde marcou dois gols em 4 partidas.

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