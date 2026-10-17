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Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Vídeo: a magia dos reservas vira o jogo; Inter escapa do susto inicial diante do Bologna

Match report
Bologna x Inter de Milão
Bologna
Inter de Milão
Campeonato Italiano
Itália

A Inter se mantém na liderança, sem derrotas

A Inter de Milão reverteu a desvantagem inicial e construiu uma vitória merecida por 3 a 1 sobre o Bologna, neste sábado, no estádio Renato Dall'Ara, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Italiano.

O atual campeão segue na liderança da tabela de classificação sem derrotas, aproveitando a influência decisiva dos jogadores que entraram no segundo tempo.

O Bologna surpreendeu o visitante com uma pressão eficiente, e Tommaso Pobega abriu o placar para os donos da casa aos 10 minutos, aproveitando o desarme de Juan Miranda sobre Luis Henrique para avançar e finalizar no fundo das redes.

Pobega quase ampliou aos 40 minutos, mas sua finalização de curta distância acertou o travessão.

Antes do fim da primeira etapa, a Inter empatou aos 44 minutos, com uma cabeçada de Marcus Thuram, após cruzamento de Nicolò Barella.

Domínio e definição tardia

No segundo tempo, a Inter impôs seu domínio, e o reserva Carlos Augusto, que entrou no lugar de Federico Dimarco, foi recompensado com o gol da virada (2 a 1) aos 69 minutos, em seu primeiro toque na bola, depois de um cruzamento de Piotr Zielinski.

Petar Sucic desperdiçou a chance de definir o resultado aos 76 minutos, quando finalizou para fora de curta distância.

Nos minutos finais, o árbitro anulou um gol de Ange-Yoan Bonny por impedimento, aos 82, antes que o jogador se redimisse e fechasse o 3 a 1 aos 83 minutos, com assistência de Carlos Augusto.

A Inter chegou aos 19 pontos na liderança, enquanto o Bologna parou nos 5 pontos, ocupando provisoriamente a 14ª colocação.

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