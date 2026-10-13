Vídeo: a magia de Yamal acaba com o Galatasaray em 3 minutos

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O jovem craque espanhol encanta e diverte

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O Barcelona não esperou muito depois do fim do primeiro tempo, encerrado com empate em 1 a 1 diante do Galatasaray, e mostrou todo o seu poder ofensivo no início da segunda etapa, ao marcar dois gols consecutivos aos 50 e aos 53 minutos, aproximando-se de decidir o confronto válido pela segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

A marca do jovem craque Lamine Yamal esteve fortemente presente nos dois gols, depois que ele mostrou sua magia habitual e sua capacidade de fazer a diferença com toques criativos, dando vantagem ao time catalão e colocando a defesa do Galatasaray sob grande pressão em poucos minutos.

O segundo gol do Barcelona saiu aos 50 minutos, após Yamal enviar um cruzamento mágico para dentro da área, no qual Fermín López subiu e desviou de cabeça para dentro das redes, colocando o time catalão à frente por 2 a 1 e premiando o forte início ofensivo do Barcelona na segunda etapa.

Apenas três minutos depois, Yamal voltou a oferecer um lampejo técnico magnífico, driblando o zagueiro do Galatasaray com um movimento de habilidade marcante dentro da área, antes de passar a bola para Anthony Gordon, que não hesitou em depositá-la nas redes, marcando o terceiro gol do Barcelona aos 53 minutos, em meio ao choque dos donos da casa.

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Os dois gols consecutivos deram ao Barcelona uma grande vantagem na partida, depois que o empate do fim do primeiro tempo se transformou em uma liderança por dois gols de diferença em apenas três minutos, graças ao brilho notável de Yamal, que foi o protagonista da rápida transformação ofensiva do time catalão, deixando o Galatasaray diante de uma missão difícil para voltar ao jogo.

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Aos 66 minutos veio o quarto gol do time catalão, por meio do substituto Karim Adeyemi, após outro passe de Yamal que Gabriel Jesus não conseguiu dominar, chegando até o alemão, que chutou a bola direto para o fundo das redes.







