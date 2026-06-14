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Esham Yakan of Egypt and Williem Kieft of Holland tackle each other for the ballGetty Images Sport

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Vídeo: A herança dos Faraós se impõe... Samirvel repete um feito holandês raro na Copa do Mundo

Países Baixos x Japão
Países Baixos
Japão
Copa do Mundo
D. Kamada
C. Summerville
R. Gravenberch
Países Baixos
Japão
EUA
Egito
Marrocos

Grafenberg entra para os livros de recordes da Copa do Mundo... e Kamada continua a escrever a história do Japão

O confronto entre Holanda e Japão, que terminou em empate (2 a 2) no estádio “AT&T”, no âmbito da sexta chave da Copa do Mundo de 2026, apresentou diversos números e estatísticas notáveis.

As duas seleções estão no Grupo F ao lado da Suécia e da Tunísia, em um grupo que parece bastante equilibrado e promete muita emoção durante a fase de grupos, já que todas as seleções buscam garantir a vaga para as oitavas de final.

A conta “Mr. Sheph”, especializada em estatísticas, informou que Crisêncio Samfervil se tornou o segundo jogador holandês na história da Copa do Mundo a marcar um gol apenas três minutos após receber um cartão amarelo. O primeiro jogador holandês a alcançar essa marca foi Wim Kieft, durante a partida entre Holanda e Egito que terminou empatada em 1 a 1 na Copa do Mundo de 1990.

Ele acrescentou que Ryan Gravenberch deu duas assistências decisivas na partida, tornando-se o primeiro jogador do Liverpool na história da Copa do Mundo a dar duas assistências em uma única partida, e o primeiro jogador holandês a alcançar essa marca desde Denzel Dumfries na Copa do Mundo de 2022.

Ele também destacou que Daichi Kamada marcou o gol de empate para o Japão com uma cabeçada após um escanteio, tornando-se o quarto gol de cabeça marcado pelo Japão na história de suas participações na Copa do Mundo, depois dos gols de Hidetoshi Nakata em 2002, de Shinji Okazaki em 2014 e de Yuya Osako em 2018.

Ele também explicou que o gol de Kamada é o segundo do Japão na história da Copa do Mundo marcado após os 85 minutos, depois do gol de empate marcado por Shinji Okazaki aos 87 minutos durante o confronto contra a Dinamarca na edição de 2010.

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