O confronto entre Holanda e Japão, que terminou em empate (2 a 2) no estádio “AT&T”, no âmbito da sexta chave da Copa do Mundo de 2026, apresentou diversos números e estatísticas notáveis.
As duas seleções estão no Grupo F ao lado da Suécia e da Tunísia, em um grupo que parece bastante equilibrado e promete muita emoção durante a fase de grupos, já que todas as seleções buscam garantir a vaga para as oitavas de final.
A conta “Mr. Sheph”, especializada em estatísticas, informou que Crisêncio Samfervil se tornou o segundo jogador holandês na história da Copa do Mundo a marcar um gol apenas três minutos após receber um cartão amarelo. O primeiro jogador holandês a alcançar essa marca foi Wim Kieft, durante a partida entre Holanda e Egito que terminou empatada em 1 a 1 na Copa do Mundo de 1990.
Ele acrescentou que Ryan Gravenberch deu duas assistências decisivas na partida, tornando-se o primeiro jogador do Liverpool na história da Copa do Mundo a dar duas assistências em uma única partida, e o primeiro jogador holandês a alcançar essa marca desde Denzel Dumfries na Copa do Mundo de 2022.
Ele também destacou que Daichi Kamada marcou o gol de empate para o Japão com uma cabeçada após um escanteio, tornando-se o quarto gol de cabeça marcado pelo Japão na história de suas participações na Copa do Mundo, depois dos gols de Hidetoshi Nakata em 2002, de Shinji Okazaki em 2014 e de Yuya Osako em 2018.
Ele também explicou que o gol de Kamada é o segundo do Japão na história da Copa do Mundo marcado após os 85 minutos, depois do gol de empate marcado por Shinji Okazaki aos 87 minutos durante o confronto contra a Dinamarca na edição de 2010.