Vídeo: “A ética dos grandes”... Um gesto nobre de Vinícius com Haaland após a eliminação

Vinícius Júnior, astro da seleção brasileira, recebeu muitos elogios por sua atitude em relação a Erling Haaland, atacante da Noruega, após a partida entre as duas seleções no último domingo.
Haaland levou a Noruega a eliminar o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo, marcando os dois gols de sua seleção.
Apesar da grande tristeza que tomou conta dos jogadores brasileiros, principalmente Vinícius, que foi o melhor jogador de sua equipe na Copa do Mundo, o astro do Real Madrid demonstrou grande espírito esportivo.
Após a partida, Haaland apareceu diante da imprensa para falar sobre o jogo, mas a entrevista foi interrompida repentinamente, e o motivo foi Vinícius Júnior.
Enquanto Haaland falava, ele foi surpreendido por Vinícius, que se aproximou para apertar sua mão e parabenizá-lo pela vitória, antes de seguir seu caminho e deixar que Erling retomasse a entrevista, em um gesto que recebeu muitos elogios nas redes sociais.