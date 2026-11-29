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Fahad Al-Harifi, ex-astro do Al-Nassr e da seleção saudita, fez declarações fortes sobre o nível de seu time após a vitória por 1 a 0 sobre o Al-Hazm, pela 13ª rodada da Liga Roshn Saudita. Para ele, o que a equipe apresentou na partida levanta dúvidas sobre sua capacidade de disputar títulos nesta temporada.

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Em participação no programa “Dawrina Gher”, com o apresentador Khalid Al-Shenaif, Al-Harifi afirmou: “Acredito que o jogo de hoje deixou claro para a torcida do Al-Nassr que suas esperanças de conquistar muitos títulos nesta temporada acabaram”.

Ele acrescentou, criticando o desempenho ofensivo da equipe: “Como o time vence? Existem diferenças técnicas. É verdade que, em todo jogo, o Al-Nassr desperdiça quatro ou cinco chances no início da partida, e depois começa o medo de perder as oportunidades, até que isso se volta contra o próprio time”.

Al-Harifi seguiu falando sobre o nível dos jogadores, apontando que o time não se apresentou da forma esperada e que o lado positivo que notou foi a regularidade de alguns atletas nos passes e na movimentação, antes de passar a criticar as escolhas do treinador Postecoglou.

O ex-astro do Al-Nassr criticou o técnico pela escalação utilizada no confronto: “(O que faz) o treinador é algo estranho, sinceramente. Nas escolhas dele: um jogo fora de casa, um horário novo, a primeira vez que o time joga num horário como esse, e você entra com uma escalação estranha, muda e troca, diante de um adversário fechado”.

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Al-Harifi destacou que o Al-Hazm apostou na retranca, explicando: “Você está falando de um Al-Hazm que joga com dez jogadores no seu campo de defesa”, numa referência à dificuldade de furar a defesa dos donos da casa, apesar da superioridade técnica que, em tese, favorecia o Al-Nassr.

Quando Al-Shenaif perguntou o que o Al-Nassr ganhou com a partida, Al-Harifi respondeu: “Ganhou três pontos”, antes de ressaltar a importância de o time continuar marcando em todos os jogos e seguir se aproximando do recorde mundial de gols em partidas consecutivas.

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A Opta havia informado que o Al-Nassr se tornou o primeiro time na história da Liga Profissional Saudita a marcar gols em 100 partidas consecutivas, um recorde que nenhum clube jamais havia alcançado na competição.

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Al-Harifi também falou sobre o impacto dos desfalques, questionando quantos jogadores da base estão atuando atualmente pelo Al-Nassr, embora o time tenha sido campeão da liga na temporada passada, e concluiu que o sofrimento da equipe é evidente e que suas causas são conhecidas, segundo ele.

Com a vitória sobre o Al-Hazm, graças ao gol de Samu Costa aos 26 minutos, o Al-Nassr chegou a 31 pontos em 13 jogos e ocupa a terceira colocação da Liga Roshn, empatado com o Al-Qadsiah, segundo colocado, e dois pontos atrás do líder Al-Hilal. Já o Al-Hazm segue com 10 pontos, na 15ª posição.

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