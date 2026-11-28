O sofrimento do United com seu novo treinador continua: ele sofreu nesta partida sua segunda derrota na Premier League, pelo mesmo placar, depois de cair na rodada anterior diante do Liverpool, em Anfield. A primeira chance perigosa foi do Manchester United, aos quatro minutos, quando Joshua Zirkzee chegou à área e finalizou para defesa do goleiro Caoimhín Kelleher. Quatro minutos depois, Harry Maguire subiu para um cruzamento de cobrança de falta, mas sua cabeçada explodiu no travessão. Aos 11, Bruno Fernandes tentou marcar com outra cabeçada, que passou ao lado da trave mais distante.
Contra o andamento da partida, o Brentford quase abriu o placar aos 15 minutos, quando o goleiro Senne Lammens trabalhou muito bem na tentativa de Jaidon Anthony após um cruzamento e desviou o chute de primeira para o travessão. O United respondeu com uma chance desperdiçada por Patrick Dorgu aos 18.
Aos 19 minutos, Callum Wilson colocou o Brentford na frente, após passe de Dango Ouattara: o atacante se livrou da marcação de Leny Yoro e Harry Maguire e soltou um chute forte de pé direito que Lammens não conseguiu afastar. Fernandes tentou responder aos 20, mas seu chute de ângulo fechado passou longe do gol.
O Brentford seguiu explorando os espaços nas costas da defesa dos donos da casa, até que Wilson ampliou aos 32 minutos. O time puxou um contra-ataque que começou com passe de Damsgaard para Ouattara, que avançou com a bola e serviu dentro da área para o atacante finalizar de pé esquerdo para as redes. Assim, os visitantes encerraram o primeiro tempo vencendo por 2 a 0.
No início do segundo tempo, o técnico do Manchester United fez duas substituições, colocando Luke Shaw e Bryan Mbeumo nos lugares de Lisandro Martínez e Amad Diallo, enquanto Yoro recebeu cartão amarelo aos 49 minutos. Dois minutos depois, Zirkzee chutou de fora da área por cima do travessão. Aos 52, Wilson, destaque do Brentford, sofreu uma lesão no pé e deixou o campo um minuto depois, dando lugar a Kevin Schade.
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O United tentou diminuir aos 54 minutos, quando a bola chegou a Dorgu dentro da área, mas Kelleher defendeu a finalização de primeira. Youri Tielemans quase descontou aos 60, com um chute colocado de fora da área, mas a bola bateu no travessão. Aos 62, o árbitro de vídeo revisou a entrada de Yoro em Schade dentro da área, mas decidiu não marcar pênalti.
Pochettino colocou Matheus Cunha no lugar de Zirkzee aos 63 minutos, e o United quase diminuiu aos 69, quando Maguire subiu para o cruzamento de Mbeumo, mas Keane Lewis-Potter tirou a bola em cima da linha. O minuto 70 teve mais duas substituições: Mikkel Damsgaard entrou no lugar de Mathias Jensen no Brentford, e Shea Lacey substituiu Dorgu no United. Aos 73, Lammens defendeu uma tentativa perigosa de Kevin Schade, que saiu cara a cara com o gol após um passe em profundidade, e o goleiro mandou a bola para o lado da trave. Lacey arriscou um chute forte de ângulo fechado contra o gol do Brentford aos 77, obrigando Kelleher a mandar para escanteio. Então, aos 82, Kristoffer Ajer deu o golpe final nos donos da casa ao aproveitar um escanteio cobrado por Ouattara e empurrar a bola para as redes, marcando o terceiro gol. Tielemans saiu para a entrada de Mason Mount aos 83, e Maguire levou cartão amarelo aos 86.
Nos minutos finais, o Brentford fez duas substituições aos 87, com as entradas de Fábio Carvalho no lugar de Ouattara e de Malik Dhiouf no lugar de Jaidon Anthony. Bruno Fernandes desperdiçou uma cobrança de falta aos 89, e Michael Kayode salvou em cima da linha uma tentativa perigosa de Cunha aos 90. No primeiro minuto dos acréscimos, Schade completou a goleada por 4 a 0: Kayode lançou a bola nas costas da defesa do United, e o atacante tocou por cobertura sobre Lammens para as redes. Carvalho recebeu cartão amarelo aos 90+3, e a partida terminou com vitória do Brentford por 4 a 0, a primeira da história do time em Old Trafford.
Com o resultado, o Brentford chegou a 20 pontos e subiu para a quinta colocação da Premier League, depois de começar a partida em sexto, com 17 pontos. Já o Manchester United estacionou nos 8 pontos e segue na 19ª posição, a penúltima, após sofrer sua sexta derrota na competição, prolongando seu sofrimento na zona de rebaixamento.