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Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

Vídeo: a crise de Conceição continua: jogador do Al-Ittihad dispara contra seu ex-técnico

S. Conceicao
S. Al-Mousa
Al-Ettifaq x Al-Ittihad
Al-Ettifaq
Al-Ittihad
Campeonato Saudita
Portugal
Arábia Saudita

Forte crise criada pelo treinador português

Saad Al-Mousa, zagueiro do clube saudita Al-Ittihad, abriu fogo contra seu ex-técnico, o português Sérgio Conceição, após as declarações polêmicas que fez nas últimas horas.

Conceição havia atacado a mentalidade dos jogadores sauditas, por conta do período que passou na Roshan League ao lado do Al-Ittihad, considerando que eles não têm o profissionalismo necessário e que sua mentalidade é ruim.

Saad Al-Mousa respondeu a essas declarações, após liderar o Al-Ittihad à vitória sobre o Al-Ettifaq pelo placar de 4 a 1, na partida que reuniu as duas equipes na noite de terça-feira, no estádio deste último, pela décima rodada da Roshan League saudita.

Al-Mousa afirmou, em declarações ao programa "Nadeena", no canal "MBC 1": "Há dois dias saiu uma declaração de um ex-técnico em que ele fala sobre o profissionalismo do jogador saudita. Quero garantir a todos que essa declaração não é absolutamente verdadeira".

E acrescentou: "Não sei qual o objetivo dessa declaração. Talvez ele tenha visto no jogador saudita o elo mais fraco para justificar seu próprio fracasso, e eu gostaria que ele fosse mais corajoso e mencionasse os verdadeiros motivos pelos quais ele era responsável".

E concluiu: "O apoio que o futebol saudita recebe é inédito, e o jogador saudita é consciente e plenamente ciente da importância do futebol saudita e de sua reputação. Não espero que esse sensacionalismo ingênuo afete o projeto de desenvolvimento do jogador saudita".

Vale lembrar que Conceição assumiu o comando do Al-Ittihad na temporada passada, mas terminou a liga saudita na quinta colocação, deu adeus à Copa do Servidor das Duas Mesquitas Sagradas nas semifinais e à Liga dos Campeões da Ásia Elite nas quartas de final.

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