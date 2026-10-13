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FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images
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Vídeo: 7 gols e uma humilhação inesquecível, o Club Brugge impõe sua lei no campo da Inter

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Derrota fatal

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O Club Brugge, da Bélgica, conquistou uma vitória histórica por 4 a 3 sobre a Inter de Milão no estádio San Siro, em partida válida pela segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões, em um jogo maluco que teve sete gols e viradas no placar, nesta terça-feira.

A Inter dominou as ações no primeiro tempo e criou várias oportunidades com Marcus Thuram, Lautaro Martínez e Federico Dimarco, mas o Club Brugge abriu o placar primeiro, de pênalti, aos 30 minutos, convertido por Nicolò Tresoldi após falta de Hakan Çalhanoğlu sobre Carlos Forbs.

Aos 44 minutos, Lautaro Martínez empatou com um gol de dentro da área, após um passe inteligente de Dimarco, e o primeiro tempo terminou 1 a 1.

O Club Brugge vira o jogo

Aos 63 minutos, o Club Brugge aproveitou um erro defensivo grave da Inter: o goleiro Josep Martínez saiu muito longe de sua área, e Forbs roubou a bola e tocou para Tresoldi, que finalizou para o gol vazio e colocou os visitantes em vantagem por 2 a 1.

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Aos 74 minutos, Tresoldi completou o "hat-trick" depois de Forbs finalizar e a bola bater em Josep Martínez, com Tresoldi aproveitando o rebote para estufar as redes da Inter pela terceira vez e ampliar para 3 a 1.

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Aos 81 minutos, Lautaro Martínez diminuiu a diferença depois de Yann Sommer defender a finalização de Sučić, com o argentino completando para o gol e deixando o placar em 3 a 2.

Mas aos 87 minutos, Romeo Vermant devolveu a vantagem ao Club Brugge ao finalizar por cima do goleiro, ampliando novamente para 4 a 2.

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A Inter seguiu resistindo até os acréscimos e conseguiu diminuir para 4 a 3 com um gol de Ange-Yoan Bonny aos 93 minutos, após passe de Stanković, mas o tempo não foi suficiente para salvar os donos da casa de uma derrota pesada.

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