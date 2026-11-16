O jornal "The Sun" afirmou que a partida se transformou em um campo de batalha, apesar de ser um confronto amistoso.

O veículo explicou: "O amistoso não foi, de forma alguma, uma partida de verdade, já que as tensões aumentaram perto do fim do jogo e os dois lados trocaram socos".

A chocante confusão viu um dos jogadores ser jogado ao chão, enquanto Andy Rojas desferiu um soco no rosto do astro do América, Dagoberto Espinoza, e a violência continuou quando outro jogador perseguiu um adversário ao redor da parte de trás do gol.

Ficou claro que os torcedores não estavam satisfeitos com a situação, já que atiraram copos e garrafas neles dentro do gramado.

Os técnicos e até alguns jogadores reservas tentaram intervir e apartar a briga, e, no fim, as tensões se acalmaram quando as duas equipes se retiraram do campo depois de serem incentivadas a parar.

Mas houve consequências para aquele momento impulsivo, já que o número de jogadores de ambas as equipes caiu para oito, após a expulsão de 3 jogadores de cada time.

O Red Bulls, uma das equipes da liga americana de futebol, perdeu os serviços de Nehuén Benedetti, Ronald Donkor e Rojas devido ao envolvimento deles nos atos de violência.

Já o Club América viu a expulsão de Emilio Lara, Ramón Juárez e Espinoza.

A partida terminou com a vitória do Red Bulls por 1 a 0, graças ao gol decisivo de Benedetti.

O técnico do Red Bulls, Michael Bradley - filho do ex-treinador do Swansea, Bob -, minimizou as cenas caóticas e disse que elas eram esperadas no futebol.

Ele continuou: "Isto é futebol, é cheio de emoção, sempre. Você ouve as pessoas dizerem que não existem amistosos de verdade. E o que isso quer dizer?".

E completou: "A questão é simplesmente que, quando o apito soa, independentemente do tipo de jogo, do seu nome ou de contra quem você joga, quando você é um jogador, quando você é um competidor, quando você tem a sua chance, você quer jogar, quer jogar bem, quer competir e quer vencer".

E acrescentou: "O Club América é um grande clube e tem muitos jogadores realmente bons. Foi uma partida e uma noite que nos deixou bastante empolgados e, por isso, no fim do jogo, surgem algumas emoções que transbordam. Isso faz parte, em algumas noites".

Recorde de cartões vermelhos

No dia 4 deste mês, uma partida de futebol no Brasil entrou para o Guinness World Records, depois de registrar 51 expulsões.

O jornal "Marca" afirmou que a partida entre Uberlândia e Mamoré, no Campeonato Mineiro Sub-20, teve a expulsão de 51 jogadores.

A partida foi interrompida aos 54 minutos após uma briga violenta da qual participaram quase todos que estavam em campo.

E esse número supera o recorde mundial registrado no Guinness, de 36 expulsões, estabelecido anteriormente em uma partida de futebol na Argentina, em 2011.

A partida, que era o jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão Sub-20, não foi concluída.