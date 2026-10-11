Vídeo: 5 minutos decidem a partida - Milan tropeça diante do Sassuolo

O Sassuolo arrancou um empate por 1 a 1 diante do visitante Milan, neste domingo, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Italiano, impedindo que o técnico Ruben Amorim aproveitasse a chance que sua equipe tinha de subir para a terceira colocação da competição.

O Milan abriu o placar com Adrien Rabiot, aos 63 minutos, antes de Odenthal deixar tudo igual cinco minutos depois para o Sassuolo, com as duas equipes dividindo os pontos.

Com esse resultado, o Milan chegou aos 12 pontos, na quarta posição, enquanto o Sassuolo alcançou 8 pontos, na décima colocação.

O primeiro tempo foi marcado por interrupções frequentes por causa de contusões e terminou sem gols, apesar das tentativas de ambos os lados. O Sassuolo foi o mais ativo nos minutos iniciais, enquanto o Milan precisou de algum tempo para impor seu domínio sobre a bola.

Aos 18 minutos, Matteo Gabbia sofreu uma lesão que o obrigou a deixar o campo carregado em uma maca, e Koni De Winter entrou em seu lugar aos 20 minutos. Seis minutos depois, o Sassuolo também foi obrigado a fazer uma substituição precoce, após a saída de Fedi Lessen, lesionado, dando lugar a Kass Odenthal.

Rabiot quase colocou o Milan em vantagem aos 32 minutos, mas seu cabeceio passou por cima do travessão, ao passo que o goleiro do Sassuolo, Arijanet Muric, brilhou nos minutos finais da etapa inicial, ao defender duas tentativas perigosas de Gonçalo Ramos e, em seguida, afastar um cabeceio de Strahinja Pavlovic nos acréscimos.

No início do segundo tempo, Amorim colocou Luka Modric no lugar de Pervis Estupiñán, na tentativa de dar mais dinamismo ao meio-campo.









Depois de algumas tentativas do Milan, o primeiro gol saiu aos 63 minutos, quando Modric tocou a bola para Rabiot, que finalizou com força de um ângulo apertado dentro da área, colocando-a no ângulo.





Mas a alegria dos visitantes não durou muito: Odenthal recolocou o jogo no ponto de partida aos 68 minutos, ao completar uma bola que chegou até ele depois de uma cobrança de escanteio de Armand Laurienté e um toque de Josh Doig, finalizando de curta distância, em meio à confusão, para as redes.

Após o empate, surgiram chances para os dois lados, com destaque para uma tentativa de Domenico Berardi que terminou em finalização por cima do travessão, enquanto Mike Maignan defendeu duas tentativas perigosas do Sassuolo aos 65 minutos.

O árbitro também anulou um gol dos donos da casa aos 88 minutos, após apitar por infrações dentro da área. O resultado não se alterou nos minutos restantes, até o apito final.