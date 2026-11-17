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Jürgen Klopp previu sem querer a goleada de 5 a 0 sobre a Holanda e relembrou um vídeo viral da Copa do Mundo de 2014.

"No cenário ideal, marcamos cinco", brincou o técnico da seleção alemã à ARD antes do duelo pela Liga das Nações contra a arquirrival Holanda. A goleada da seleção alemã por 5 a 0 (1 a 0) em Berlim pareceu confirmar os poderes de "adivinho" de Klopp.

"Estamos confiantes, mas não temos como saber", disse Klopp antes de sua "profecia", provavelmente feita de olho na situação do grupo: uma vitória por cinco gols de diferença, como já se sabia antes da "final", garantiria o primeiro lugar na fase de grupos. Foi o que aconteceu, embora Klopp tivesse ressaltado: "Já vai ser difícil o bastante marcar um."

Após a atuação empolgante de sua equipe e a maior vitória sobre a Holanda desde 1959, Klopp admitiu: "Eu não teria ousado desejar isso." Será mesmo? A apresentadora Esther Sedlaczek insistiu: "O senhor já pressentia..." Klopp abriu um largo sorriso e respondeu: "Sim, sim, sim."

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O vídeo do Sportschau com suas declarações recebeu dezenas de milhares de curtidas na internet, além de inúmeros comentários de torcedores eufóricos. Alguns pediram ao "oráculo" Klopp que, por favor, também previsse os números da loteria ou o próximo título mundial.

O trecho lembra um vídeo lendário da Copa do Mundo de 2014, em que perguntaram a um torcedor alemão, na presença de um torcedor brasileiro, a caminho do supermercado, como terminaria a semifinal contra o Brasil. "É, vai ser um apertado 7 a 1", disse ele na ocasião. E acabou acertando.