Vice-presidente do Al-Nassr: as dificuldades serão resolvidas em breve, e juntos venceremos

Khalid Al-Malik, vice-presidente do Al-Nassr, enviou uma mensagem à torcida do clube para tranquilizá-la antes do início da nova temporada 2026-2027, em meio às difíceis crises pelas quais o clube passa.

O Al-Nassr não conseguiu contratar nenhum jogador durante a atual janela de transferências de verão, apesar do acordo com o português Samu Costa, meio-campista do Real Mallorca, diante das restrições financeiras impostas ao clube saudita.

Al-Malik escreveu em sua conta pessoal na rede social "X": "Nossa querida torcida, as dificuldades serão resolvidas em breve, se Deus quiser".

E completou: "Mas por mais que aumentem as pressões e os comentários, nosso foco permanece no lugar certo. Seu clube se prepara para o primeiro jogo oficial em menos de uma semana, e é isso que merece toda a nossa energia e atenção".

O Al-Nassr começa sua caminhada na Roshn Saudi League no sábado, 15 de agosto, quando enfrenta o Al-Fateh na primeira rodada da competição.

Al-Malik concluiu: "Convidamos todos vocês a apoiar o time com presença, apoio e sustentação, como sempre nos acostumaram, na alegria e na tristeza. Juntos seguimos, e juntos venceremos, se Deus quiser".

O Al-Nassr busca manter o título da Liga Saudita, conquistado na temporada passada após 7 anos de jejum, além de conquistar o título da Liga dos Campeões da Ásia de Elite (AFC Champions League Elite) pela primeira vez em sua história.