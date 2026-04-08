O vice-presidente da Comissão de Apelação da Confederação Africana de Futebol (CAF), Faustinno Varela Monteiro, quebrou o silêncio e anunciou a sua oposição à decisão controversa emitida pela comissão, que transferiu o título da Taça das Nações Africanas de 2025 do Senegal para Marrocos.

Apesar de a seleção senegalesa ter vencido em campo por 1-0 na final disputada no dia 18 de janeiro passado, em Rabat, a Comissão de Apelação emitiu, no dia 17 de março passado, uma decisão a considerar Marrocos vencedor por 3-0.

A decisão da Comissão de Apelação surgiu após a Federação Marroquina de Futebol ter apresentado um recurso contra a vitória do Senegal, devido à retirada temporária dos jogadores dos Leões de Teranga do relvado, com base nos artigos 82 e 84 do regulamento da competição.

Por sua vez, a Federação Senegalesa apresentou um recurso da decisão junto do Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), aguardando-se a sentença final nos próximos meses.

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Um novo relatório sobre o caso revelou que o vice-presidente da Comissão de Apelação votou contra a transferência do título.

De acordo com o que foi mencionado pela plataforma Sport News Africa, o documento que explica os fundamentos do veredito mostrou que o responsável de Cabo Verde foi a única voz dissidente, contra 3 votos que apoiaram a anulação da vitória do Senegal em campo.

Faustinno Monteiro confirmou, em declarações ao jornal senegalês “L’Observateur”: “Sou contra a decisão de retirar o título ao Senegal e coroar Marrocos”.

Monteiro considera que, mesmo que exista uma possível violação dos regulamentos da CAF, especificamente dos artigos 82 e 84, isso não impediu a continuação da partida até ao fim e, por conseguinte, a vitória do Senegal deve manter-se válida e não passível de alteração.

Acrescentou: “Os factos constantes nos relatórios dos oficiais da partida são considerados verdadeiros e precisos até prova em contrário. Em caso de divergência, o relatório do árbitro continua a ser a referência máxima dentro do terreno de jogo”.

Montero não parou por aí; assinalou ainda que a probabilidade de o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) intervir para reavaliar os acontecimentos da partida parece extremamente baixa, o que pode significar a emissão de uma decisão a favor do Senegal.

E explicou: “O TAS não voltará a analisar uma decisão tomada dentro de campo, a menos que existam provas de arbitrariedade ou má-fé, mesmo que a decisão pareça errada quando revista posteriormente”.

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