Vice do West Ham é criticada após sugerir que Premier League termine sem campeão

Em coluna no tabloide The Sun, Karren Brady defendeu que temporada seja considerada "nula e sem efeito" por causa do coronavírus

Karren Brady, vice-presidente do , publicou em sua coluna neste sábado no tabloide inglês The Sun que a temporada 2019/2020 da Premier League deveria ser considerada "nula e sem efeito" por causa da crise do coronavírus.

A dirigente disse que o futebol da Terra da Rainha está vivendo o "momento mais devastador em 75 anos" e se mostrou pessimista com a possibilidade de o torneio ser retomado a partir do dia 4 de abril - as partidas, neste momento, estão suspensas até esta data.

“E se a liga não puder ser terminada? Como os jogos da Premier League e das outras divisões são afetados, a única coisa justa e razoável a fazer é declarar a temporada inteira nula e sem efeito. Quem sabe quem teria caído ou subido na tabela se os jogos não forem todos disputados até o final?", questionou.

Brady admitiu que esta sugestão, se acatada, seria "um grande golpe para o , que pode ter seu primeiro título em 30 anos retirado".

Os Reds lideram a Premier com folga, com 82 pontos, 25 de vantagem para o . A equipe do técnico Jurgen Klopp precisa apenas de duas vitórias nas nove rodadas restantes para encerrar o incômodo jejum na liga.

O West Ham, por outro lado, soma apenas 27 pontos e só está fora da zona do rebaixamento graças ao saldo de gols.

Nas redes sociais, torcedores não só do Liverpool discordaram da opinião da dirigente.

"Imagino que ela diria algo totalmente diferente se o West Ham fosse líder da liga", disse um torcedor.



"Como torcedor do , digo que isso é errado", afirmou outro.

Ídolo do Liverpool, Jamie Carragher rebateu o jornalista Piers Morgan, que disse que as críticas à vice do West Ham estavam sendo injustas e também considerou o cancelamento da Premier League uma opção razoável.

"Veja os comentários de Klopp comparados aos de Karren Brady. O justo é as equipes encerrarem a temporada assim que a bola voltar a rolar. Dirigentes acharam uma maneira de colocar uma no meio da temporada (em referência ao Mundial do em 2022), então tenho certeza de que podem resolver a questão sobre a temporada seguinte", afirmou.

Polêmicas à parte, os clubes ingleses e a federação de futebol do país devem voltar a se reunir na próxima semana para avaliar o cenário e definir um plano de ação para os jogos que restam.