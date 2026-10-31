Uma viagem internacional revelou a verdade por trás das notícias sobre a demissão do holandês Marino Pusic, treinador do Al-Ahli saudita, do cargo, após a dura derrota sofrida diante do Al-Shabab.

O Al-Shabab venceu o Al-Ahli por 6 a 1, na partida que reuniu as duas equipes na última sexta-feira, no estádio SHG Arena, na capital saudita Riad, pela décima segunda rodada do Campeonato Saudita.

Relatos da imprensa afirmaram que a diretoria do Al-Ahli tomou a decisão de demitir Pusic do cargo de treinador da equipe principal antes do fim da partida contra o Al-Shabab, com o início das indicações de alguns treinadores para sucedê-lo no período seguinte.

No entanto, a viagem que o Al-Ahli fez à capital catariana, Doha, comprovou a falta de veracidade dessas notícias até o momento.

Próximas partidas ALS Liga dos Campeões da Ásia 11:00 AHL

Após o fim do clássico contra o Al-Shabab, a delegação do Al-Ahli viajou ao Catar para enfrentar o Al-Sadd, depois de amanhã, segunda-feira, pela quarta rodada da fase de liga do campeonato da Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

Marino Pusic estava à frente da delegação que chegou a Doha, encerrando todas as dúvidas sobre sua demissão imediata do cargo após o fim do pequeno clássico contra o Al-Shabab.

Vale lembrar que Pusic assumiu o comando do Al-Ahli desde o início da atual temporada, como sucessor do treinador alemão Matthias Jaissle, e comandou a equipe em 17 partidas desde então, nas quais conquistou 11 vitórias, contra 5 derrotas e um único empate.