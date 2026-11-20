Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar bloqueios geográficos? Uma rede virtual privada (VPN) pode ser muito útil nesse caso.

Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita Assista futebol onde quiser

Escolha uma VPN confiável. Selecione um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).

Selecione um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde o jogo é transmitido oficialmente.

Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP).

Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão. Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na sua conta na emissora oficial para ter acesso completo e acompanhar o jogo!

VfL Wolfsburg x Holstein Kiel: horário do jogo

2. Bundesliga - Rodada 12 21 de nov. de 2026 - 07:00 Volkswagen Arena

Na Volkswagen Arena, o VfL Wolfsburg recebe o Holstein Kiel, penúltimo colocado, em um duelo pela 2ª Bundesliga. As duas equipes disputam pontos importantes nas acirradas brigas pelo acesso e contra o rebaixamento, respectivamente.

Após uma campanha irregular, o Wolfsburg ocupa a quinta posição na tabela e vem de resultados variados. Sob o comando do técnico Tobias Strobl, o clube busca a regularidade necessária para entrar de vez na disputa pelo acesso.

O Kiel, por sua vez, atravessa uma situação difícil. Na lanterna, o clube do técnico Michel Kniat precisa urgentemente de pontos para não perder contato com a zona intermediária da tabela, longe do risco de rebaixamento.

O Kiel voltou da pausa para as seleções com uma vitória expressiva por 4 a 0 sobre o Odense BK em um amistoso, mas seus resultados recentes na liga não foram bons. Duas derrotas consecutivas em jogos oficiais pressionam a equipe.

O Wolfsburg aproveitou a pausa para vencer o Union Berlin por 2 a 0 em um amistoso, depois de uma derrota em casa por 2 a 1 para o Hertha BSC que causou frustração. A partida na Volkswagen Arena promete ser um confronto aberto.

A seguir, confira onde assistir ao jogo ao vivo na TV e por streaming, além do horário e das informações atualizadas sobre os elencos.

Assuntos da semana: o que aconteceu com VfL Wolfsburg e Holstein Kiel?

O Wolfsburg chega para este jogo com um retrospecto misto: nas últimas cinco partidas oficiais, o VfL somou duas vitórias, um empate e duas derrotas. Na mais recente, perdeu em casa por 2 a 1 para o Hertha BSC; antes, havia vencido o Osnabrück por 2 a 0. Ao todo, o Wolfsburg marcou sete gols e sofreu cinco nesses cinco jogos.

O Kiel também soma duas vitórias e duas derrotas nas últimas cinco partidas oficiais. Sua atuação mais recente na liga terminou em derrota por 2 a 1 para o Arminia Bielefeld. Antes disso, perdeu por 1 a 0 para o Greuther Fürth. Nos cinco confrontos, a equipe marcou sete gols e sofreu seis.

VfL Wolfsburg x Holstein Kiel: escalações

VfL Wolfsburg x Holstein Kiel: momento das equipes

VfL Wolfsburg x Holstein Kiel: histórico de confrontos diretos

VfL Wolfsburg x Holstein Kiel: classificação