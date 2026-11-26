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VfL Bochum x Darmstadt: horário do jogo

2. Bundesliga - Rodada 13 27 de nov. de 2026 - 12:30 Vonovia Ruhrstadion

O VfL Bochum recebe o Darmstadt no Vonovia Ruhrstadion pela segunda divisão alemã. Depois de semanas de altos e baixos, os dois times buscam recuperar a estabilidade.

Com Uwe Rösler no comando, o Bochum ocupa a 11ª posição. Na última partida, perdeu por 2 a 0 para o St. Pauli, após vencer quatro jogos oficiais consecutivos.

O Darmstadt, comandado por Florian Kohfeldt, está na 16ª posição, na parte de baixo da tabela. A atuação mais recente, porém, trouxe ânimo: o time venceu o FC Heidenheim por 3 a 1.

Para o Bochum, o desempenho em casa tem peso especial. No Ruhrstadion, o objetivo do time é deixar rapidamente para trás o revés diante do St. Pauli.

O Darmstadt, por sua vez, chega embalado pela vitória sobre o Heidenheim. Antes disso, porém, o time de Hessen havia passado dois jogos da liga sem vencer.

Veja aqui como acompanhar a partida.

O que aconteceu com VfL Bochum e Darmstadt nesta semana?

Nos últimos cinco jogos oficiais, o Bochum somou quatro vitórias, uma derrota e nenhum empate. Na partida mais recente, o VfL perdeu por 2 a 0 para o St. Pauli.

Antes disso, o Bochum venceu o SC Verl por 4 a 1 em um amistoso, o Karlsruher SC por 3 a 2, o Energie Cottbus por 2 a 1 fora de casa e o Mainz 05 por 2 a 0 na Copa da Alemanha. No total, foram 11 gols marcados e seis sofridos.

Somando os jogos da copa e da liga, o Darmstadt tem três vitórias, um empate e uma derrota. A vitória por 3 a 1 sobre o Heidenheim veio após uma derrota por 2 a 0 em Nuremberg.

Houve ainda um empate por 1 a 1 com o Magdeburg, uma vitória por 2 a 0 sobre o Elversberg pela copa e um empate por 0 a 0 fora de casa com o St. Pauli. Foram seis gols marcados e quatro sofridos.

VfL Bochum x Darmstadt: escalações

VfL Bochum x Darmstadt: fase dos times

VfL Bochum x Darmstadt: retrospecto dos confrontos diretos

VfL Bochum x Darmstadt: classificação