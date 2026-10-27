Vexame total para o Arsenal na Copa da Liga Inglesa

O Arsenal passou vergonha na quarta rodada da EFL Cup. O atual campeão nacional não passou de um empate por 1 a 1 com o Fleetwood Town, da quarta divisão, e depois perdeu a disputa de pênaltis por 5 a 3.
Com muitas mudanças na equipe, o Arsenal saiu atrás aos 21 minutos. Após uma bela jogada do Fleetwood Town, Aaron Loupalo-Bi finalizou sem chances de defesa. Os visitantes chegaram a ter 75% da posse de bola, mas não conseguiram desfazer a desvantagem de 1 a 0 antes do intervalo.
Jurriën Timber, substituído no intervalo, ainda chegou perto de marcar de cabeça. Como esperado, o Arsenal dominou o segundo tempo, e Viktor Gyökeres empatou aos 50 minutos com um gol que contou com certa dose de sorte. Alguns minutos depois, um defensor do Fleetwood tirou em cima da linha um chute de Kai Havertz.
Martin Ødegaard, que entrou no decorrer da partida, passou a ditar o ritmo do Arsenal. Havertz lamentou uma finalização para fora, por pouco, após passe do meia norueguês. O clube londrino sofreu um revés na reta final: Max Dowman recebeu cartão vermelho depois de chutar um jogador que havia dado um carrinho nele.
Mesmo com dez jogadores, o Arsenal continuou lutando e esteve perto da vitória no tempo regulamentar. Ben White, porém, parou no goleiro Jay Lynch, e Havertz cabeceou para fora. A prorrogação foi necessária no Highbury Stadium.
Os jogadores do Fleetwood Town mostraram nervos de aço na disputa de pênaltis, enquanto o Arsenal falhou. Bruno Guimarães foi o único a desperdiçar uma cobrança, e a campanha da equipe de Mikel Arteta na EFL Cup chegou rapidamente ao fim.