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ComoGetty Images
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Vexame histórico na Champions League: "obra-prima" de crueldade do Como choca o Lens

Liga dos Campeões
Lens x Como
Lens
Como

O Como 1907 encantou o mundo do futebol com sua noite de recordes na Champions League.

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"De igual para igual com os grandes da Europa", estampou a Gazzetta dello Sport: "A primeira vitória fora de casa é uma sinfonia sublime, sem qualquer possibilidade de ser interrompida. Pelo contrário, tem uma constância cruel para os adversários."

O 9 a 1 (3 a 0) na casa do RC Lens entraria para "os anais do futebol italiano" como uma "obra-prima", acrescentou o jornal. O resultado seria "fruto da qualidade", e o Como estaria "de igual para igual com os principais clubes europeus".

De modo geral, a imprensa italiana não poupou elogios. O Corriere dello Sport falou de "mais uma página incrível" no singular "conto de fadas" dos lombardos. O Tuttosport exaltou um Como "sensacional": "História de campeões: os larianos reescrevem a história da competição."

A goleada também recebeu grande atenção internacional. O jornal inglês Sun chamou a equipe do lago de Como de "supertime", enquanto o espanhol Marca viu uma "noite lendária". Na França, porém, os elogios vieram acompanhados de duras críticas ao RC Lens e ao técnico Yannick Cahuzac. "Como varre o Lens como um furacão", estampou o L'Équipe: "Os jogadores do Lens ficaram abaixo das expectativas, enquanto seu treinador os abandonou. Esta derrota histórica deixará marcas."

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