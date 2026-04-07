Vetina: A contágio de Dembélé está se espalhando... e não desejo sorte a esse jogador

Em meio a uma grande expectativa pela partida que se aproxima nas quartas de final da Liga dos Campeões, o craque português Vitinha afirmou que o Paris Saint-Germain chega ao jogo de ida contra o Liverpool, amanhã, quarta-feira, com total confiança.

O jogador português destacou que o espírito coletivo da equipe e a liderança de Ousmane Dembélé serão o fator decisivo nesta difícil batalha europeia.

“Dembélé já possuía um espírito de liderança natural mesmo antes de se tornar o capitão oficial na temporada passada”, disse Vitinha durante a coletiva de imprensa pré-jogo.

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E acrescentou: “O que Dembélé apresenta dentro de campo contagia o resto dos jogadores, ele é um líder nato. Depois de ganhar a Bola de Ouro, sua posição ficou ainda mais destacada, mas essa característica já existia nele desde o início”.

Sobre a indicação do Paris Saint-Germain como favorito para passar pelo Liverpool, Vitinha afirmou: “São vocês que dão o título de favorito às equipes, e assim como disseram isso sobre o Liverpool no ano passado, isso não significa absolutamente nada”.

E continuou: “Conhecemos bem o futebol, e vocês também. Não há um verdadeiro favorito em partidas como essa. Mesmo que a situação do Liverpool não esteja ideal nesta temporada, ele continua sendo um grande time, com jogadores de altíssimo nível.”

Vetina falou sobre seu ex-companheiro Iketike, dizendo: “Ele é uma pessoa maravilhosa, e eu aproveitei muito o ano em que jogamos juntos”.

E concluiu: “Ele tem um grande potencial, mas, infelizmente, o contexto não era o ideal para ele naquela época. Hoje, ele conseguiu virar o jogo a seu favor e estou feliz com a evolução dele. Desejo-lhe todo o sucesso, exceto nessas duas partidas de amanhã.”