Verweij sabe mais sobre a busca do Ajax por um substituto para Godts: "Cruijff diz internamente que..."

O Ajax está à procura de um ponta esquerda, mas não quer pagar demais, segundo informou Mike Verweij no podcast Kick-off, do De Telegraaf. Em Amsterdã, os nomes de Noa Lang e Sami Ouassia estão em pauta.

“Se o Noa Lang realmente tiver que custar 25 milhões: o Ajax realmente não vai pagar isso”, garante Verweij. Na mídia turca, circulam rumores sobre um valor de compra de 15 milhões de euros.

Mas o setorista do De Telegraaf não tem certeza se Noa Lang é mesmo a primeira opção de Cruijff. “Eles têm muito mais opções. Lang é um holandês no exterior, mas eles também acham muitos jogadores na Holanda muito interessantes.”

“O que se ouve é que Cruijff simplesmente não pretende pagar caro demais por jogadores. Eles acham Ouaissa, do NEC, um jogador muito bom, mas não o consideram digno de 8 ou 10 milhões. O Feyenoord considera que ele vale isso, mas não tem dinheiro neste momento.”

“E, ao que parece, Cruijff vem dizendo internamente que na Espanha há jogadores muito melhores por muito menos dinheiro. Então, espero que ele acabe contratando um ponta esquerda e um ponta direita muito bons, com profundidade, velocidade e um pouco da capacidade de marcar gols e dar assistências de Mika Godts.”

“Noa Lang é daquelas observações feitas com o prato no colo. Ele também vai render no Ajax, todo mundo sabe o que ele pode fazer, mas não sei se ele é a primeira opção.”

“Vi o nome de Danjuma surgir e vi que os colegas do Eindhovens Dagblad desmentiram que o PSV tivesse interesse. Também fui checar isso com o Ajax. Neste momento, e nunca diga nunca, não há absolutamente nada. Muitas vezes, quando dois clubes desse tipo são citados, parece que o jogador está sendo colocado no mercado pelo agente”, conclui o setorista do Ajax.