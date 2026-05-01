Mike Verweij se pronunciou na sexta-feira no Kick-Off, o podcast do De Telegraaf. O observador do Ajax descartou como bobagem os rumores sobre uma possível saída de Dies Janse para o Club Brugge neste verão.

O zagueiro, emprestado ao FC Groningen, foi mencionado na semana passada pelo jornalista especializado em transferências Sacha Tavolieri como alvo do Club Brugge. O diretor técnico Jordi Cruijff estaria pedindo pelo menos oito milhões de euros por Janse, que tem contrato com o Ajax até meados de 2029.

“O jogador não sabe de nada, o Ajax não sabe de nada. E o Club Brugge não sabe de nada. Eu fui atrás disso com um colega”, esclarece Verweij no podcast de sexta-feira. “No momento, isso é realmente um boato. Não há nada disso.”

“E acho que o Ajax vê em Janse o sucessor de Youri Baas”, prevê Verweij. “Também acho que Jordi Cruijff gostaria de trazê-lo de volta. Porque o garoto teve uma excelente temporada no FC Groningen. E é jogador da Seleção Holandesa Sub-21.”

“Então, por que vender um jogador assim agora?”, questiona em voz alta o torcedor do Ajax. “Porque você tem o Baas”, acrescenta Valentijn Driessen. “Jogadores do mesmo tipo. Mesma posição, mais ou menos a mesma idade.”

“É claro que dá para preparar o Janse para ser o substituto do Baas”, continua Verweij em sua análise sobre o zagueiro emprestado. “E vender o Baas daqui a seis meses ou um ano. Talvez essa seja uma opção para o Ajax.”

“Mas acho que o Ajax vê em Dies Janse um jogador com quem quer construir o futuro”, conclui Verweij o artigo sobre o zagueiro de apenas 20 anos, cujo valor de transferência é estimado pelo Transfermarkt em 4,5 milhões de euros.