Prévia de Venezia x Inter pela Serie A

Campeonato Italiano - Rodada 9 28 de out. de 2026 - 13:30 Stadio Pierluigi Penzo

Especialista em viradas, Inter está bem encaminhada para manter o título italiano

A Inter vai ao Stadio Pierluigi Penzo enfrentar o lanterna Venezia embalada por uma vitória nos minutos finais sobre a Fiorentina. O meio-campista polonês Zielinski converteu um pênalti aos 97 minutos para garantir o triunfo. Marcus Thuram marcou o gol de empate e depois sofreu o pênalti, reforçando como tem sido decisivo para a Inter na ausência do capitão e principal referência Lautaro Martinez. A Inter venceu sete de seus oito jogos na Serie A, e a Lazio teve um início idêntico. A Inter saiu atrás no placar em quatro de suas sete vitórias, o que destaca sua capacidade de superar dificuldades e reagir nas partidas.

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Venezia se prepara para seu teste mais difícil na Itália

A vitória por 1 a 0 sobre o Napoli se mostrou uma falsa esperança para o lanterna Venezia, que em seguida perdeu por 1 a 0 para o Genoa e permaneceu na última posição, com apenas três pontos de 24 possíveis. O atacante nigeriano Akor Adams, contratado do Sevilla, tem sido uma das poucas notas positivas do Venezia. Se quiser somar pontos nesta partida, a equipe provavelmente precisará de uma grande atuação do jogador de 26 anos.

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Estatísticas importantes

A Inter venceu todos os cinco confrontos com o Venezia, com placar agregado de 11 a 2.

A Inter tem média de 2,9 gols por jogo na Serie A nesta temporada.

O Venezia não marcou em quatro de seus oito jogos pelo campeonato nesta temporada.

Notícias das equipes e elencos

Davide Nicola não conta com Bartol Franjic, Andrea Adorante e Marin Sverko por lesão. A escalação provável tem Filip Stankovic no gol, com Juan Jesus, Redouane Halhal, Matias Moreno, Antoine Hainaut e Ridgeciano Haps formando a linha defensiva. Kike Perez, Simon Sohm e Toma Basic são esperados no meio-campo, com Akor Adams e John Yeboah no ataque.

Cristian Chivu segue lidando com uma extensa lista de lesionados: Lautaro Martinez, John Stones, Luis Henrique, Benjamin Pavard e Curtis Jones estão indisponíveis. Apesar das ausências, a escalação provável da Inter continua forte: Ivan Provedel no gol; Alessandro Bastoni, Manuel Akanji e Yann Aurel Bisseck na defesa; Henrikh Mkhitaryan, Andy Diouf, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu e Carlos Augusto no meio-campo; e Marcus Thuram ao lado de Francesco Pio Esposito no ataque.

Momento das equipes

O Venezia chega a esta partida com duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos, nos quais marcou três gols e sofreu nove. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Genoa na Serie A, após uma vitória memorável por 1 a 0 sobre o Napoli na semana anterior, resultado que mostrou que o Venezia é capaz de criar dificuldades para qualquer equipe da competição.

A Inter chega com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos, com nove gols marcados e oito sofridos. O resultado mais recente foi a vitória de virada por 2 a 1 sobre a Fiorentina, após um triunfo por 1 a 0 sobre o Shakhtar Donetsk na Champions League. Sua única derrota nessa sequência foi por 3 a 4 para o Club Brugge em uma competição europeia. Considerando apenas a Serie A, a Inter venceu seus últimos três jogos consecutivos.

Histórico do confronto direto

O encontro mais recente entre as duas equipes ocorreu na Copa da Itália, em 3 de dezembro de 2025, quando a Inter venceu por 5 a 1 em casa. Antes disso, o Venezia recebeu a Inter pela Serie A em janeiro de 2025, e a equipe visitante venceu por 1 a 0 no Penzo. Nos cinco confrontos diretos mais recentes, a Inter venceu quatro vezes e o Venezia uma, com a única vitória do mandante ocorrendo em um amistoso contra o Rapid Wien, e não em uma partida oficial. O domínio da Inter nesse confronto é evidente.