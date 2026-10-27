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Campeonato Italiano
team-logoVenezia
Stadio Pierluigi Penzo
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Venezia x Inter na Serie A: tudo o que você precisa saber sobre o jogo

Milan x Inter de Milão
Milan
Inter de Milão
Campeonato Italiano
Venezia x Inter de Milão
Venezia
M. Thuram

Prévia de Venezia x Inter pela Serie A

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Campeonato Italiano - Rodada 9
Stadio Pierluigi Penzo

Especialista em viradas, Inter está bem posicionada para manter o scudetto

A Inter vai ao Stadio Pierluigi Penzo enfrentar o lanterna Venezia embalada por uma vitória sobre a Fiorentina conquistada no fim do jogo. O meio-campista polonês Zielinski converteu um pênalti aos 97 minutos para garantir o triunfo sobre a Fiorentina. Marcus Thuram marcou o gol de empate e depois sofreu o pênalti, mostrando como tem sido decisivo para a Inter na ausência do capitão e principal referência da equipe, Lautaro Martinez. A Inter venceu sete de oito partidas na Serie A, e a Lazio teve um início idêntico. A equipe saiu atrás no placar em quatro dessas sete vitórias, o que destaca sua capacidade de superar adversidades e reagir nos jogos.

FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images

Venezia se prepara para o teste mais difícil da Itália

A vitória por 1 a 0 sobre o Napoli acabou sendo uma falsa esperança para o lanterna Venezia, que depois perdeu por 1 a 0 para o Genoa e permaneceu na última posição, com apenas três pontos de 24 possíveis. O atacante nigeriano Akor Adams, contratado junto ao Sevilla, tem sido um dos poucos destaques positivos do Venezia. Para conseguir algum ponto neste confronto, a equipe provavelmente precisará de uma grande atuação do jogador de 26 anos.

Genoa CFC v Venezia FC - Serie A 2026/27Getty Images

Estatísticas principais

  • A Inter venceu todos os cinco confrontos com o Venezia, com placar agregado de 11 a 2.
  • A Inter tem média de 2,9 gols por jogo na Serie A nesta temporada.
  • O Venezia passou em branco em quatro de suas oito partidas pelo campeonato nesta temporada.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Venezia x Inter de Milão

3-5-2
Venezia crest
Venezia
VEN
page.match.formation.title
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
3-5-2
F. StankovicF. StankovicJ. JesusJ. JesusR. HalhalR. HalhalM. MorenoM. MorenoA. HainautA. HainautK. PerezK. PerezS. SohmS. SohmT. BasicT. BasicR. HapsR. HapsA. AdamsA. AdamsJ. YeboahJ. YeboahI. ProvedelI. ProvedelA. BastoniA. BastoniM. AkanjiM. AkanjiY. BisseckY. BisseckH. MkhitaryanH. MkhitaryanA. DioufA. DioufN. BarellaN. BarellaH. CalhanogluH. CalhanogluC. AugustoC. AugustoM. ThuramM. ThuramF. EspositoF. Esposito
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
3-5-2
Venezia

Time titular

Inter de Milão

Técnico

  • D. Nicola
  • C. Chivu

Davide Nicola não conta com Bartol Franjic, Andrea Adorante e Marin Sverko por lesão. A escalação provável tem Filip Stankovic no gol, com Juan Jesus, Redouane Halhal, Matias Moreno, Antoine Hainaut e Ridgeciano Haps formando a linha defensiva. Kike Perez, Simon Sohm e Toma Basic são esperados no meio-campo, enquanto Akor Adams e John Yeboah devem liderar o ataque.

Cristian Chivu segue lidando com uma longa lista de lesionados, que deixa Lautaro Martinez, John Stones, Luis Henrique, Benjamin Pavard e Curtis Jones indisponíveis. Apesar dessas ausências, a escalação provável da Inter continua forte: Ivan Provedel no gol; Alessandro Bastoni, Manuel Akanji e Yann Aurel Bisseck na defesa; Henrikh Mkhitaryan, Andy Diouf, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu e Carlos Augusto no meio-campo; e Marcus Thuram ao lado de Francesco Pio Esposito no ataque.

Momento das equipes

VEN

VEN - Sequência

LAZ
D0-2
RAP
V1-0
ATA
D3-1
NAP
V1-0
GEN
D1-0
Gol marcado (sofrido)
3/6
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
INT

INT - Sequência

PAR
V3-0
CLB
D3-4
BOL
V1-3
SHK
V1-0
FIO
V2-1
Gol marcado (sofrido)
12/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Venezia chega a este confronto com duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos, período em que marcou três gols e sofreu nove. Sua partida mais recente foi a derrota por 1 a 0 para o Genoa na Serie A, após a memorável vitória por 1 a 0 sobre o Napoli na semana anterior, resultado que mostrou que o Venezia é capaz de criar problemas para qualquer equipe da competição.

A Inter chega com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos, com nove gols marcados e oito sofridos. O resultado mais recente foi a vitória de virada por 2 a 1 sobre a Fiorentina, depois de um triunfo por 1 a 0 sobre o Shakhtar Donetsk na Champions League. Sua única derrota nessa sequência foi por 4 a 3 para o Club Brugge em uma competição europeia. Considerando apenas a Serie A, a Inter venceu as últimas três partidas consecutivas.

Histórico do confronto

Confrontos

VeneziaEmpateInter de Milão
0
0
5
Copa da Itália
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
5
Venezia badge
Venezia
VEN
1
FJ
Campeonato Italiano
Venezia badge
Venezia
VEN
0
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
1
FJ
Campeonato Italiano
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
1
Venezia badge
Venezia
VEN
0
FJ
Campeonato Italiano
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
2
Venezia badge
Venezia
VEN
1
FJ
Campeonato Italiano
Venezia badge
Venezia
VEN
0
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
2
FJ
2Gols marcados11
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O encontro mais recente entre as equipes foi pela Copa da Itália, em 3 de dezembro de 2025, quando a Inter venceu por 5 a 1 em casa. Antes disso, o Venezia recebeu a Inter pela Serie A em janeiro de 2025, e a equipe visitante venceu por 1 a 0 no Penzo. Nos cinco confrontos diretos mais recentes, a Inter venceu quatro vezes e o Venezia, uma. A única vitória do mandante veio em um amistoso contra o Rapid Wien, não em uma partida oficial. O domínio da Inter nesse confronto é evidente.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Inter de MilãoInter de MilãoINT
87102310+1322
V
V
V
E
V
2
LazioLazioLAZ
8710165+1122
V
V
V
V
E
3
RomaRomaROM
8530196+1318
E
V
E
E
V
4
MilanMilanMIL
8530167+918
V
V
E
V
E
5
ComoComoCOM
8521147+717
V
V
E
D
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
84221713+414
E
V
D
V
E
7
JuventusJuventusJUV
8422118+314
V
D
E
V
D
8
TorinoTorinoTOR
84131311+213
V
V
V
E
D
9
CagliariCagliariCGL
841369-313
D
D
E
V
V
10
NapoliNapoliNAP
83231310+311
E
D
V
E
V
11
AtalantaAtalantaATA
83141415-110
E
D
V
D
D
12
LecceLecceLEC
8305914-59
D
V
D
D
V
13
BolognaBolognaBOL
8224810-28
V
D
V
E
D
14
SassuoloSassuoloSAS
82241216-48
D
D
E
D
V
15
A.C. MonzaA.C. MonzaMON
82151518-37
D
V
D
V
D
16
GenoaGenoaGEN
8215613-77
V
D
V
D
E
17
UdineseUdineseUDI
8116918-94
D
D
D
D
D
18
FiorentinaFiorentinaFIO
8116919-104
D
D
D
E
V
19
ParmaParmaPAR
8116515-104
D
D
D
V
D
20
VeneziaVeneziaVEN
8107617-113
D
V
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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