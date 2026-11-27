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Campeonato Italiano - Rodada 13 27 de nov. de 2026 - 14:45 Stadio Pierluigi Penzo

Na sexta-feira, 27 de novembro, o Estádio Pierluigi Penzo, em Veneza, recebe Venezia x Bologna pela 13ª rodada da Serie A. É o jogo que abre a rodada.

O Venezia vem de uma noite difícil no Allianz Stadium. O time de Davide Nicola perdeu por 4 a 0 para a Juventus, após um primeiro tempo sem gols e uma segunda etapa em que a defesa desmoronou.

O Bologna chega com outro ânimo. O time de Raffaele Palladino empatou por 1 a 1 em Udine, mas havia vencido os quatro jogos anteriores, incluindo o triunfo por 4 a 2 fora de casa contra o Milan.

Para o Venezia, a classificação é motivo de preocupação. O time ocupa a 20ª posição e venceu apenas um dos últimos cinco jogos, por 2 a 1 contra a Udinese.

O Bologna está em uma posição mais confortável na tabela, a nona. Sua defesa concede chances, mas o ataque consegue marcar com regularidade.

Quanto aos desfalques, os dois times precisam lidar com vários jogadores lesionados. Veja onde assistir à partida, a que horas ela começa e o que esperar das escalações.

Notícias dos times

O Venezia de Nicola não pode contar com seis jogadores: Bartol Franjic, Andrea Adorante, Pasquale Mazzocchi, Marin Sverko, Thierry Correia e Toma Basic estão fora por lesão. A provável escalação tem Stankovic no gol, Juan Jesus, Moreno e Halhal na defesa, e a dupla de ataque formada por Adams e Lauberbach. O Bologna de Palladino não conta com Emil Holm, Juan Miranda, Oussama El Azzouzi, Torbjoern Lysaker Heggem e Jay Enem. A provável escalação do time tem Skorupski no gol, Ferguson e Pobega no meio-campo, e Orsolini, Bernardeschi e Odgaard no ataque. Nenhum dos times tem jogadores suspensos, e novas informações devem surgir mais perto do início da partida.

Momento dos times

O Venezia somou uma vitória e quatro derrotas nos últimos cinco jogos da Serie A. O resultado mais recente foi a derrota por 4 a 0 para a Juventus em 22 de novembro, enquanto a única vitória foi o 2 a 1 sobre a Udinese em 6 de novembro. Nesse intervalo, também perdeu por 1 a 0 para Como e Genoa e por 2 a 0 para a Inter. No total, o Venezia marcou dois gols e sofreu nove. O Bologna tem campanha oposta, com quatro vitórias e um empate. O jogo mais recente foi o 1 a 1 contra a Udinese em 22 de novembro, precedido pela vitória por 4 a 2 fora de casa contra o Milan. Em cinco partidas, o Bologna marcou 11 gols e sofreu cinco, sem ser vazado na vitória por 2 a 0 em Cagliari.

Retrospecto

O último confronto foi em 29 de março de 2025, quando o Bologna venceu o Venezia por 1 a 0 fora de casa pela Serie A. Nos cinco jogos citados, o retrospecto está equilibrado, com duas vitórias para cada lado e um empate, o 1 a 1 de fevereiro de 2002. O Bologna marcou oito gols, contra seis do Venezia. A vitória do Venezia por 4 a 3 em maio de 2022 foi o jogo com mais gols entre os cinco.

Classificação

Na Serie A, o Venezia ocupa a 20ª posição, enquanto o Bologna está em 9º.