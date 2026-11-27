Venezia x Bologna terá transmissão ao vivo pela DAZN e pela Sky Sport, com a opção de acompanhar o jogo por streaming também pela NOW. Confira abaixo as opções de TV e streaming: escolha a plataforma de sua preferência e assista à partida ao vivo.
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Disney+
✅ É a detentora principal dos direitos, transmitindo a grande maioria dos 380 jogos do campeonato, incluindo os clássicos de maior peso.
✅ As principais partidas (envolvendo clubes como Juventus, Milan e Inter) são exibidas de forma linear nos canais tradicionais da ESPN (ESPN, ESPN 2, ESPN 4) para quem prefere a televisão fechada.
✅ A mesma assinatura Premium te dá acesso à Premier League, LaLiga, Libertadores, NFL, tênis, além de todo o catálogo de filmes e séries da Disney, Marvel e Star.
SportyNet
✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada.
✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV.
✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída.
Na sexta-feira, 27 de novembro, o Estádio Pierluigi Penzo, em Veneza, recebe Venezia x Bologna pela 13ª rodada da Serie A. É o jogo que abre a rodada.
O Venezia vem de uma noite difícil no Allianz Stadium. O time de Davide Nicola perdeu por 4 a 0 para a Juventus, após um primeiro tempo sem gols e uma segunda etapa em que a defesa desmoronou.
O Bologna chega com outro ânimo. O time de Raffaele Palladino empatou por 1 a 1 em Udine, mas havia vencido os quatro jogos anteriores, incluindo o triunfo por 4 a 2 fora de casa contra o Milan.
Para o Venezia, a classificação é motivo de preocupação. O time ocupa a 20ª posição e venceu apenas um dos últimos cinco jogos, por 2 a 1 contra a Udinese.
O Bologna está em uma posição mais confortável na tabela, a nona. Sua defesa concede chances, mas o ataque consegue marcar com regularidade.
Quanto aos desfalques, os dois times precisam lidar com vários jogadores lesionados. Veja onde assistir à partida, a que horas ela começa e o que esperar das escalações.
Notícias dos times
Escalações de Venezia x Bologna
Time titular
Reservas
Técnico
- D. Nicola
- R. Palladino
O Venezia de Nicola não pode contar com seis jogadores: Bartol Franjic, Andrea Adorante, Pasquale Mazzocchi, Marin Sverko, Thierry Correia e Toma Basic estão fora por lesão. A provável escalação tem Stankovic no gol, Juan Jesus, Moreno e Halhal na defesa, e a dupla de ataque formada por Adams e Lauberbach. O Bologna de Palladino não conta com Emil Holm, Juan Miranda, Oussama El Azzouzi, Torbjoern Lysaker Heggem e Jay Enem. A provável escalação do time tem Skorupski no gol, Ferguson e Pobega no meio-campo, e Orsolini, Bernardeschi e Odgaard no ataque. Nenhum dos times tem jogadores suspensos, e novas informações devem surgir mais perto do início da partida.
Momento dos times
O Venezia somou uma vitória e quatro derrotas nos últimos cinco jogos da Serie A. O resultado mais recente foi a derrota por 4 a 0 para a Juventus em 22 de novembro, enquanto a única vitória foi o 2 a 1 sobre a Udinese em 6 de novembro. Nesse intervalo, também perdeu por 1 a 0 para Como e Genoa e por 2 a 0 para a Inter. No total, o Venezia marcou dois gols e sofreu nove. O Bologna tem campanha oposta, com quatro vitórias e um empate. O jogo mais recente foi o 1 a 1 contra a Udinese em 22 de novembro, precedido pela vitória por 4 a 2 fora de casa contra o Milan. Em cinco partidas, o Bologna marcou 11 gols e sofreu cinco, sem ser vazado na vitória por 2 a 0 em Cagliari.
Retrospecto
Confrontos
O último confronto foi em 29 de março de 2025, quando o Bologna venceu o Venezia por 1 a 0 fora de casa pela Serie A. Nos cinco jogos citados, o retrospecto está equilibrado, com duas vitórias para cada lado e um empate, o 1 a 1 de fevereiro de 2002. O Bologna marcou oito gols, contra seis do Venezia. A vitória do Venezia por 4 a 3 em maio de 2022 foi o jogo com mais gols entre os cinco.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|12
|10
|2
|0
|28
|9
|+19
|32
V
E
V
V
V
|2
|12
|9
|3
|0
|36
|11
|+25
|30
V
V
V
V
E
|3
|12
|9
|2
|1
|32
|17
|+15
|29
E
V
D
V
V
|4
|12
|8
|3
|1
|28
|14
|+14
|27
V
V
V
D
V
|5
|12
|8
|2
|2
|20
|10
|+10
|26
V
D
V
V
V
|6
|12
|6
|3
|3
|19
|12
|+7
|21
V
E
V
D
V
|7
|12
|6
|2
|4
|25
|20
|+5
|20
D
D
V
V
E
|8
|12
|5
|3
|4
|19
|14
|+5
|18
V
E
D
V
E
|9
|12
|5
|3
|4
|17
|15
|+2
|18
E
V
V
V
V
|10
|12
|5
|1
|6
|13
|16
|-3
|16
V
D
V
V
V
|11
|12
|5
|1
|6
|10
|17
|-7
|16
D
V
D
D
D
|12
|12
|4
|3
|5
|21
|24
|-3
|15
E
V
D
E
E
|13
|12
|4
|2
|6
|15
|18
|-3
|14
D
E
D
D
V
|14
|12
|3
|1
|8
|20
|25
|-5
|10
V
D
D
D
D
|15
|12
|3
|1
|8
|12
|25
|-13
|10
D
E
D
D
D
|16
|12
|2
|3
|7
|17
|28
|-11
|9
D
E
V
E
D
|17
|12
|2
|2
|8
|10
|22
|-12
|8
D
D
V
E
D
|18
|12
|2
|2
|8
|16
|31
|-15
|8
D
D
D
D
D
|19
|12
|1
|3
|8
|13
|26
|-13
|6
E
D
D
E
D
|20
|12
|2
|0
|10
|8
|25
|-17
|6
D
V
D
D
D
Na Serie A, o Venezia ocupa a 20ª posição, enquanto o Bologna está em 9º.