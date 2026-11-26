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O técnico do Venezia, Davide Nicola, falou em entrevista coletiva antes do jogo em casa contra o Bologna, que abre a 13ª rodada do campeonato. Ele começou com uma atualização sobre os lesionados:

"Até agora, Basic e Mazzocchi voltaram a treinar com o grupo e estão à disposição. Correia? Ainda não, mas acredito que teremos mais novidades a partir da próxima semana. Ele já vinha de problemas diferentes. Quero muito vê-lo em campo, percebi que tem qualidades que podem ser úteis para nós. Para contar com ele de forma contínua, precisamos organizar sua recuperação de outra maneira, mas vamos chegar lá".

Adams tem dificuldade para marcar: "Não diria que ele corre demais. Corre o quanto precisa, como os companheiros. Mas isso vale para todos: há momentos em que a corrida pode ser mais eficaz, e o jogador se desloca de um espaço para outro por um motivo. Se tenho que analisar Akor, preciso dizer que, desde que cheguei, ele já teve chances de marcar pelo menos 3 gols, além das assistências que deu aos companheiros. É um jogador e uma pessoa de quem gosto pelo empenho e pela dedicação. Ele se anula individualmente, porque quer ser útil para o time. Não vejo um problema com nossos atacantes. Vejo um processo de crescimento que ainda exige tempo para trabalharmos certas situações e termos mais fluidez e qualidade. Confio no elenco que tenho à disposição e estou satisfeito com ele. Os jogadores têm qualidades que eles próprios ainda estão descobrindo".

A alternativa é Lauberbach ao lado de Yeboah: "Se jogarmos com dois atacantes, em breve poderemos ver um pouco de todos os que podem atuar nessa função. Estou pensando em diferentes opções para a dupla de ataque, que talvez possam aumentar nossa imprevisibilidade. Mas tudo depende do que testamos em campo. Cada etapa exige os passos certos, não gosto de improvisar".

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Os jogadores menos utilizados são Lisman, Rrahmani e Toni Fernandez. "Todos veem que dedico tempo a cada jogador, inclusive nos treinos: faço mudanças, testo, avalio se ele faz as coisas da maneira certa. Se não faz, chamo-o de lado e mostro como as situações se desenvolvem. Quando considero um jogador pronto para fazer o que quero ver, não penso duas vezes. Foi o caso de Dagasso e de Lamine Fanne, que tiveram mais de uma oportunidade sob nosso comando. Ao mesmo tempo, ou aumentam o número de substituições, ou cada jogador precisa treinar com rigor e esperar sua oportunidade. Não engano os jogadores: se alguém não está entrando em campo com regularidade, é porque não o considero pronto para me oferecer determinadas coisas".