Compartilhar Siga GOAL no Google

Marcus Thuram marcou duas vezes na goleada da Inter por 4 a 0 sobre o Genoa, pela Serie A. Ele e Lautaro Martinez começaram juntos uma partida pela primeira vez em 46 dias. Após marcar em seu nono jogo seguido pelo campeonato no San Siro, o atacante francês afirmou que manter o título exige trabalho duro constante.

Publicidade

Reencontro da dupla “ThuLa” impulsiona goleada da Inter sobre o Genoa por 4 a 0

A Inter celebrou em grande estilo o retorno de sua conhecida dupla de ataque “ThuLa” na 13ª rodada da Serie A. O time goleou o Genoa por 4 a 0 no San Siro, com Marcus Thuram e Lautaro Martinez começando juntos uma partida pela primeira vez em 46 dias.

O atacante francês marcou duas vezes, primeiro após assistência de Martinez e depois no segundo tempo. Com isso, chegou a oito gols no campeonato nesta temporada e fechou uma semana de dez gols para a Inter.

“Vencer novamente é sempre difícil”: Thuram fala sobre a determinação da Inter

Após o apito final, Thuram atribuiu a todo o elenco o mérito por assumir a responsabilidade durante o recente período de ausência de Martinez e alertou que defender o título exige intensidade máxima todos os dias.

“Queremos fazer partidas assim, especialmente em casa, diante da nossa torcida”, disse Thuram. “Começamos bem, com a maturidade e a vontade certas, e foi assim que conquistamos os três pontos. Acho que todos assumem a responsabilidade para ajudar quando um jogador como o Lauti não está disponível: foi o que fizemos, não fui só eu. Vencer novamente é sempre difícil, por isso precisamos treinar duro para dar o nosso melhor e conseguir de novo.”

Publicidade Publicidade

Thuram se aproxima de Christian Vieri e de franceses históricos da Serie A

Os dois gols de sábado ampliaram a sequência de Thuram para nove jogos consecutivos em casa pela Serie A com pelo menos um gol marcado. Desde a adoção dos três pontos por vitória, apenas Christian Vieri teve uma sequência maior pela Inter como mandante na primeira divisão: 11 jogos, em 2003.

Tópicos relacionados

Jogos Grátis SportyNet ✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada. ✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV. ✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Com os dois gols, Thuram também chegou a 11 gols em casa pela Serie A em 2026, mais do que qualquer outro jogador da competição. Ele soma agora 48 gols na carreira pela primeira divisão italiana, superou Nestor Combin, que marcou 47, e se tornou o quinto maior artilheiro francês da história da Serie A.

Atenções se voltam para o reencontro imediato pela Copa da Itália no San Siro

Com a Inter em grande fase diante de sua torcida, Thuram e Martinez recuperaram o entrosamento em um momento ideal do calendário.

Publicidade

A Inter permanece no San Siro para enfrentar novamente o Genoa de Daniele De Rossi na terça-feira, 1º de dezembro, voltando imediatamente suas atenções para a Copa da Itália.