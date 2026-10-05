Velocidade insana e perseguição policial: Pickford admite culpa em caso grave

Jordan Pickford, goleiro da seleção da Inglaterra e do Everton, se declarou culpado da acusação de direção negligente e sem atenção, após um incidente no qual quase provocou um acidente de colisão enquanto dirigia uma Lamborghini Urus avaliada em cerca de 200 mil libras esterlinas.
De acordo com os documentos do tribunal, um policial da Polícia de Cheshire flagrou o carro de Pickford na cidade de Knutsford no dia 14 de abril, depois que ele ignorou os sinais de parada em um dos cruzamentos, o que obrigou dois carros a frear bruscamente para evitar a colisão.
O policial Cecil Ricardo apontou que o carro seguiu seu caminho em alta velocidade, antes de começar a persegui-lo utilizando as luzes de emergência e a sirene, esclarecendo que flagrou Pickford dirigindo a uma velocidade de 50 milhas por hora, apesar de o limite máximo permitido naquele trecho da via ser de apenas 30 milhas.
O tribunal informou que Pickford acabou parando na beira da estrada depois que aparentemente notou o carro da polícia que o perseguia.
O goleiro do Everton apresentou sua declaração de culpa por escrito, por meio de um procedimento judicial especial, mas solicitou a realização de uma audiência para expor as circunstâncias atenuantes da pena.
Pickford deverá comparecer perante o Tribunal de Primeira Instância de Chester no próximo dia 7 de dezembro, para a análise do caso e a definição da pena.
Pickford é um dos goleiros mais destacados do futebol inglês, tendo disputado 336 partidas pelo Everton e 92 partidas internacionais pela seleção da Inglaterra. Ele também participou das Copas do Mundo de 2018, 2022 e 2026, e defendeu o gol dos "Três Leões" nas finais da Eurocopa de 2020 e 2024.