Uma decisão da arbitragem nos segundos finais do confronto entre as seleções sub-20 da Tunísia e da Líbia, que terminou empatado em 1 a 1 na noite deste sábado, pelas eliminatórias da Copa Africana de Nações Sub-20 de 2027, gerou grande revolta nas fileiras da seleção líbia, após a anulação de um contra-ataque que quase lhe deu o gol da vitória, por causa de uma marcação de impedimento que provocou enorme polêmica, apesar de estar correta de acordo com as regras do jogo.

O árbitro assistente marcou impedimento contra o atacante líbio durante um contra-ataque rápido nos acréscimos, depois que o goleiro tunisiano Slim Bouaskar avançou até a área da seleção adversária para participar da cobrança de um escanteio, na tentativa de arrancar um gol que poderia salvar as esperanças da Tunísia de se classificar.

A seleção líbia recuperou a bola e disparou em um contra-ataque no qual seus jogadores acreditavam ter grande superioridade numérica, de 4 jogadores contra apenas um tunisiano, antes que o árbitro assistente interviesse e erguesse a bandeira assinalando impedimento, o que provocou protestos acalorados dos jogadores da Líbia e dos membros da comissão técnica, vários dos quais correram em direção ao árbitro para contestar sua decisão.

Apesar da intensidade dos protestos, a decisão estava de acordo com as regras da Federação Internacional de Futebol, já que o atacante líbio havia ultrapassado a linha do meio-campo em cerca de um metro, e não havia atrás dele nenhum jogador tunisiano além do goleiro Bouaskar, que havia avançado até a área adversária para a cobrança do escanteio, o que colocou o atacante em posição de impedimento no momento em que a bola lhe foi passada.

As regras do jogo estabelecem que o impedimento é marcado se qualquer parte da cabeça, do corpo ou das pernas do jogador estiver no campo do adversário, excetuando-se a linha do meio-campo, e mais próxima da linha de gol do que a bola e o penúltimo jogador adversário, observando-se as condições de interferência no jogo.

Neste caso, a presença de outro jogador tunisiano atrás do atacante, ou o passe da bola antes que ele ultrapassasse a linha do meio-campo, teria sido suficiente para evitar o impedimento.

A partida terminou empatada em 1 a 1, depois que Dhirar Brik abriu o placar para a seleção tunisiana aos 24 minutos, antes de Moussa Ibrahim empatar para a Líbia aos 64 minutos, encerrando as esperanças da Tunísia de disputar a vaga de classificação, enquanto a Líbia desperdiçou uma oportunidade preciosa de conquistar os três pontos, que lhe teriam dado uma esperança a mais antes de seu último confronto diante do Marrocos, marcado para terça-feira.