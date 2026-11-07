Sem Valk vive uma tarde para esquecer. O zagueiro do Telstar já havia falhado no primeiro gol do Fortuna Sittard, mas foi no lance do 2-0 que tudo deu errado de vez.

Após uma bola longa do Fortuna, a defesa do Telstar recupera a posse perto da linha do meio-campo. Valk tenta então recuar para o goleiro Ronald Koeman junior, mas o lance acaba da pior maneira possível.

O zagueiro pega muito mal na bola, que entra no próprio gol após percorrer uma longa distância. Koeman junior ainda tenta tirá-la de cabeça em cima da linha, mas não consegue evitar o gol contra: 2-0.

Um momento dramático para Valk, embora ele ainda tenha algum alívio antes do intervalo. O Telstar se recompõe e empata em 2-2 graças a dois gols relâmpago.

"Isso pode soar estranho, mas culpo mais o Koeman do que o Valk", disse Anco Jansen na análise do intervalo na ESPN. "Ele tinha que simplesmente rebater a bola. Seria só uma cobrança de falta indireta, mas talvez ele não conheça a regra."