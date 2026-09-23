Frenkie de Jong está dando passos muito grandes em sua recuperação, informa o Diario SPORT na manhã desta quarta-feira. A expectativa é que o meio-campista volte aos treinos com o grupo dentro de três semanas.

De Jong se lesionou no joelho ainda antes da Copa do Mundo do último verão, mas decidiu mesmo assim jogar com dor pela seleção da Holanda, para grande irritação de seu clube, o Barcelona.

Em seguida, o armador pôde escolher entre uma cirurgia ou deixar a lesão cicatrizar de “forma natural”. De Jong optou pela segunda alternativa.

Algumas semanas atrás, ele já esteve por um breve período no campo de treinamento com os fisioterapeutas, mas então precisou voltar para dentro após alguns piques, porque ainda sentia dores demais.

Agora, portanto, o joelho de De Jong realmente está muito melhor. Nos últimos dias, a dor praticamente desapareceu. No momento, ele já treina sozinho no campo. Segundo o SPORT, De Jong está extremamente entusiasmado com o progresso.

Sem o meio-campista nascido em Arkel, o Barça começou muito bem a temporada. O clube lidera com folga LaLiga, com 21 pontos em 7 partidas. Também na Champions League, o primeiro jogo foi vencido com tranquilidade: o clube foi forte demais para o Feyenoord e venceu por 5 a 1.