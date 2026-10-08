Relatos da imprensa senegalesa revelaram bastidores surpreendentes durante a audiência realizada pela Corte Arbitral do Esporte (CAS), na cidade de Lausanne, na Suíça, nesta quinta-feira, para decidir sobre o caso da final da Copa Africana de Nações 2025 entre Marrocos e Senegal.

A audiência registrou um desdobramento marcante no caso, depois que o lado marroquino falou sobre a existência de um segundo relatório do árbitro da partida, antes que os advogados da Confederação Africana de Futebol (CAF) rejeitassem essa alegação.

Apesar de a sessão ter sido realizada a portas fechadas, isso não impediu o vazamento de alguns detalhes de dentro da sala do tribunal, com o site senegalês "Senenews" revelando informações, de acordo com uma fonte presente em Lausanne.

Segundo a fonte, a defesa marroquina apresentou um elemento novo que pode ter impacto na avaliação dos fatos da partida, consistindo na menção à existência de um segundo relatório do árbitro da final, o congolês Jean Jacques Ndala, que supostamente complementa ou acrescenta detalhes ao relatório oficial apresentado após a partida.

Até o momento, não ficaram claras a natureza desse suposto relatório, seu conteúdo ou a possibilidade de que seja aceito no âmbito do processo, mas sua apresentação provocou uma reação direta do advogado da CAF.

Divergência entre Marrocos e a CAF

Os advogados da Confederação Africana rejeitaram o que foi afirmado pelo lado marroquino a respeito da existência do segundo relatório, em uma postura marcante, sobretudo porque a CAF e Marrocos estão juntos no enfrentamento do recurso apresentado pela Federação Senegalesa.

O relatório da arbitragem adquire grande importância no caso, por ser um dos principais documentos relacionados aos fatos ocorridos na final da Copa Africana de Nações, e nos quais a Confederação Africana se baseou em sua decisão de retirar o título do Senegal e computar a partida em favor de Marrocos.

Nenhuma decisão da CAS hoje

Enquanto todos aguardam o destino do caso, a Corte Arbitral do Esporte confirmou que a audiência foi realizada a portas fechadas, a pedido das partes, sem a presença de torcedores ou da imprensa.

Após o fim da sessão, está previsto que o painel de arbitragem, composto por 3 árbitros europeus, inicie suas deliberações, enquanto a CAS esclareceu que não pode definir uma data exata para a divulgação da decisão, mas afirmou, ao mesmo tempo, que a decisão não será divulgada hoje.