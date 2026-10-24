Luis de la Fuente, técnico da seleção da Espanha, tornou-se o favorito mais próximo de vencer o prêmio de Bola de Ouro de melhor treinador do mundo em 2026, depois que suas conquistas com a "La Roja" levaram seu nome à liderança da disputa pelo troféu.

De la Fuente disputa o prêmio com outros 4 treinadores de destaque: Luis Enrique, técnico do Paris Saint-Germain; Mikel Arteta, técnico do Arsenal; Unai Emery, técnico do Aston Villa; e Vincent Kompany, técnico do Bayern de Munique.

De acordo com o que revelou o jornal espanhol "Mundo Deportivo", o técnico da seleção espanhola supera Luis Enrique e os demais candidatos antes da cerimônia de entrega dos prêmios, marcada para depois de amanhã, segunda-feira, na capital britânica, Londres.

A Copa do Mundo é a palavra-chave

A conquista da Copa do Mundo é o fator mais importante no fortalecimento das chances de De la Fuente, depois que ele conduziu a seleção espanhola ao título após a vitória sobre a Argentina por 1 a 0 na partida final, disputada no dia 19 de julho.

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A seleção espanhola fez uma campanha marcante durante o torneio, pois encerrou a competição sem derrotas e sofreu apenas um gol, confirmando sua capacidade de unir solidez defensiva e eficácia na decisão dos grandes jogos.

Essas conquistas dão a De la Fuente vantagem na corrida pelo prêmio, depois de ter conseguido construir uma seleção competitiva e estável, que manteve seu nível ao longo de toda a campanha do torneio, até chegar ao pódio do título mundial.

Presença espanhola marcante na cerimônia de Londres

Espera-se que De la Fuente compareça à cerimônia em Londres acompanhado de Rafael Louzán, presidente da Federação Espanhola de Futebol, além de uma ampla delegação de dirigentes da federação, em uma noite que deve registrar presença espanhola marcante entre os candidatos aos prêmios.

A posição do técnico espanhol é reforçada pela liderança de sua seleção no ranking mundial da Federação Internacional de Futebol "Fifa", além de contar com uma sequência de 43 jogos oficiais consecutivos sem derrota.