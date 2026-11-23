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Dois gols contra a Fiorentina e 11 no campeonato para o destaque do time de Juric, observado de perto pela Inter.

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Gustavo Varela deu um show sob os olhos da Inter. Nesta noite, o diretor esportivo Dario Baccin estava no Brianteo para acompanhar Monza x Fiorentina, e o atacante português roubou a cena, levando seu time à vitória por 3 a 0: dois gols, um deles com um toque magistral de calcanhar, mais uma atuação memorável e seu 11º gol no campeonato. Ele é o vice-artilheiro, atrás apenas de Donyell Malen, em sua primeira temporada na Serie A.

NÚMEROS DE RECORDE: 11 gols em 12 jogos na Serie A, número que sobe para 13 em 12 partidas quando se considera também a Copa da Itália. O impacto na Itália do atacante português nascido em 2005, de origem cabo-verdiana, tem sido devastador. Ele chegou no meio do ano vindo do Benfica, onde passou por todas as categorias de base, com um empréstimo ao Gil Vicente, também de Portugal, nesse período. Agora já vale 40 milhões de euros, depois de se tornar o terceiro jogador a alcançar dez gols em suas primeiras 11 partidas na Serie A nos últimos 50 anos, após Vincenzo Montella, em 1997, e Diego Milito, em 2008.

QUANTO CUSTA: Ivan Juric reiterou: "Se nos oferecerem 50 milhões em janeiro e pudermos reformular o time, por mim tudo bem". O Monza anunciou a contratação definitiva de Varela em 27 de julho de 2026 por 3,5 milhões de euros. O atacante assinou contrato até 30 de junho de 2030: seis meses depois, já vale dez vezes mais. Varela é, sobretudo, um centroavante, mas também pode atuar ao lado de outro atacante.

QUEM O QUER: Vários clubes da Serie A se interessaram por suas atuações. Foi justamente contra a Inter que ele estreou e marcou seu primeiro gol na Serie A, como um centroavante nato. O clube o observa com frequência, e não é a primeira vez que Baccin vai ao estádio de Monza para vê-lo. O Milan também o havia incluído na lista de possíveis reforços para janeiro, considerando-o uma boa opção de reserva para Goncalo Ramos, seu compatriota, assim como Amorim. O certo é que, se continuar assim, Varela não ficará muito tempo em Monza: talvez pouco mais de um mês.