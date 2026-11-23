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A joia do time de Juric marcou duas vezes contra a Fiorentina e chegou ao 11º gol no campeonato. A Inter de Milão segue de olho.

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Gustavo Varela brilhou diante da Inter de Milão. Nesta noite, o diretor esportivo Dario Baccin esteve no Brianteo para acompanhar Monza x Fiorentina, e o atacante português roubou a cena, levando seu time à vitória por 3 a 0: foram dois gols, um deles com um toque magistral de calcanhar, mais uma atuação para guardar na memória e o 11º gol no campeonato. Em sua primeira temporada na Serie A, ele é o vice-artilheiro, atrás apenas de Donyell Malen.

NÚMEROS RECORDE: 11 gols em 12 jogos na Serie A, que passam a 13 em 12 partidas quando se considera também a Copa da Itália. O impacto na Itália foi enorme para o atacante português nascido em 2005, de origem cabo-verdiana. Ele chegou no meio do ano vindo do Benfica, onde passou por todas as categorias de base. Nesse período, também foi emprestado ao Gil Vicente, de Portugal. Agora já vale 40 milhões de euros, depois de se tornar o terceiro jogador a chegar aos dois dígitos de gols nas primeiras 11 partidas disputadas na Serie A nos últimos 50 anos, depois de Vincenzo Montella, em 1997, e Diego Milito, em 2008.

QUANTO CUSTA: Ivan Juric reiterou: "Se em janeiro nos oferecerem 50 milhões e reformularmos o time, por mim tudo bem". O Monza anunciou a contratação definitiva de Varela em 27 de julho de 2026 por 3,5 milhões de euros. O atacante assinou contrato até 30 de junho de 2030: seis meses depois, já vale dez vezes mais. Varela é principalmente centroavante, mas também pode atuar ao lado de outro atacante.

QUEM O QUER: Vários clubes da Serie A não ficaram indiferentes às suas atuações. Foi justamente contra aInter de Milão que ele estreou e marcou seu primeiro gol na Serie A, como um verdadeiro goleador. A Inter vem observando o jogador com frequência, e não é a primeira vez que Baccin vai ao estádio do Monza para acompanhá-lo. O Milan também o havia incluído entre as opções para janeiro, considerando-o uma boa alternativa a Goncalo Ramos, seu compatriota, assim como Amorim. O certo é que, se continuar assim, Varela não ficará muito tempo em Monza: talvez pouco mais de um mês.