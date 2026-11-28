Bellingham caiu dentro da área após um contato com Valentini, e Soto Grado marcou falta a favor do Real Madrid, entendendo que o jogador adversário havia cometido uma infração passível de pênalti.
O VAR, no entanto, chamou o árbitro para revisar o lance. A forma como o inglês caiu levantou dúvidas: ele teria sido realmente derrubado ou se jogou de propósito para cavar o pênalti?
Depois de rever o replay, Soto Grado voltou atrás em sua decisão inicial e anulou o pênalti que havia marcado para o Real Madrid, ao concluir que Bellingham havia simulado a falta.
A decisão do árbitro não parou na anulação do pênalti. Ele mostrou o segundo cartão amarelo ao jogador do Real Madrid por simulação, e Bellingham recebeu o vermelho e deixou o gramado.
Assim, um lance que era a chance de o Real Madrid ter um pênalti virou um duro golpe para o time, que perdeu um de seus principais jogadores pela decisão tomada pelo árbitro após consultar o VAR.
A decisão gerou muita polêmica na partida, já que o rumo do lance mudou completamente durante a revisão do VAR. O Real Madrid ficou sem o pênalti e ainda teve de seguir no confronto sem Bellingham.