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O Twente Enschede arranca um empate por 2 a 2 com o Ajax de Amsterdã, mas o árbitro Joey Kooij protagoniza, segundo a ESPN, o escândalo da rodada com uma explosão de raiva e autocrítica aberta após falhas graves do VAR.

A admissão veio logo após o apito final: Kooij reconheceu sem rodeios que havia interrompido a partida precipitadamente, depois que o assistente de vídeo Dennis Higler insistiu enfaticamente para que ele parasse o jogo de imediato. O árbitro explicou que deveria ter esperado obrigatoriamente mais alguns segundos, em vez de interromper um contra-ataque promissor dos mandantes logo no início.

O lance ocorreu cerca de 15 minutos antes do fim, quando o Ajax ainda vencia por 2 a 1. A intervenção foi motivada por um possível pênalti por toque de mão a favor do time de Amsterdã. Higler chamou o árbitro principal pelo rádio e pediu uma revisão. Kooij então apitou para interromper o lance e, com isso, tirou do Twente Enschede uma clara oportunidade de ataque.

À beira do campo, veio a constatação: ao analisar as imagens, Kooij chegou a uma avaliação diferente da de seu assistente. Na visão do árbitro, o atacante do Twente Wout Weghorst não havia tocado a bola com a mão de forma irregular.

IMAGO

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"VAR de merda!": árbitro se irrita após erro na Holanda

A consequência: não houve pênalti para o Ajax. O Twente Enschede, porém, ficou com o prejuízo do contra-ataque interrompido indevidamente, o que provocou uma compreensível revolta nas arquibancadas e no banco de reservas dos mandantes.

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O episódio deixou Kooij visivelmente abalado. Microfones externos captaram o árbitro desabafando em voz alta enquanto seguia para o vestiário: "VAR de merda!", gritou o holandês a caminho dos corredores internos do estádio.

Pouco depois, ele comentou o ocorrido à ESPN: "Isso realmente me irritou muito."

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Mas a agitação ainda não havia terminado, pois os acréscimos reservaram mais um lance polêmico. Em campo, Kooij inicialmente não viu o zagueiro do Ajax Lucas Rosa puxar a camisa de Ramiz Zerrouki.

A equipe do VAR interveio novamente, e o árbitro voltou ao monitor. Desta vez, Kooij reviu sua avaliação a favor do Twente e marcou o pênalti. Weghorst assumiu a cobrança e converteu com segurança para fechar o placar em 2 a 2, selando a frustração do time de Amsterdã em campo.