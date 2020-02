VAR admite erro em "não expulsão" de Lo Celso em Chelsea x Tottenham; veja o lance

O argentino não foi expulso após um pisão em seu adversário

A equipe do VAR admitiu ter errado ao não expulsar Giovani Lo Celso, do , após um lance imprudente, no qual carimbou sua chuteira na perna de Cesar Azpilicueta, seu adversário do .

O lance aconteceu logo no início do segundo tempo, portanto, durante quase metade do jogo, o Tottenham deveria ter tido um jogador a menos.

Mesmo que tenha saído de campo com a vitória por 2x1, Frank Lampard, técnico dos Blues, ficou bastante indignado com a conclusão do arbitro de vídeo, de que o lance havia sido acidental.

Já o treinador do Tottenham, José Mourinho, pediu que o "mesmo barulho" seja feito quando o VAR prejudicar seu time, enquanto lembrou de alguns lances que, em sua opinião, jogadores adversários não foram expulsos.

Logo após a partida, um repórter da TV inglesa BT Sports, informou ter conversado com a arbitragem, que já admitia o erro em não expulsar o argentino. Mas o Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), organismo que rege os árbitros do futebol inglês, deu seguimento ao processo, atribuindo o erro do árbitro David Coote ao erro humano.

Com a vitória, o Chelsea continuou e quarto lugar, a frente do Tottenham. Mas com um a mais em campo, o resultado poderia ter sido muito mais vantajoso aos Blues.