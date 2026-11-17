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Luis Suárez segue curtindo o futebol apesar de ter chegado aos 39 anos, já que continua capaz de fazer a diferença em campo e mantém a vontade de competir e conquistar vitórias, mesmo se aproximando da reta final de sua carreira profissional.

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O atacante uruguaio apresenta bons números pelo Inter Miami na atual temporada. Ele marcou 17 gols e deu 8 assistências em 32 partidas e se prepara para a fase decisiva do ano, quando sua equipe enfrentará o Columbus Crew em dois jogos pela primeira rodada dos playoffs da Conferência Leste da MLS.

Em entrevista ao programa "Tot Costa", da Rádio Catalunya, Suárez falou sobre sua vida nos Estados Unidos. Ele explicou que o prazer de jogar passou a estar mais presente com o avanço da idade, mas que não perdeu seu espírito competitivo nem a vontade constante de vencer, ressaltando que números e estatísticas continuam sendo especialmente importantes para os atacantes.

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"Você vive as coisas de uma forma que te faz tentar aproveitar um pouco mais, mas sempre mantém o DNA competitivo que te faz querer vencer. O futebol depende das estatísticas, e ainda mais para um atacante. Enquanto eu for útil para a equipe, fico tranquilo", disse.

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Relembrando o fim da temporada passada, acrescentou: "Não tive a oportunidade de jogar muito no fim da temporada passada, mas estava tranquilo porque dei tudo o que podia. Conquistar o título da MLS (pela primeira vez na história do clube) foi algo histórico para o clube".

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Sobre o prolongamento da carreira de vários craques, explicou: "Está claro que a forma de trabalhar hoje não é a mesma de 20 anos atrás, quando começamos. Hoje você tem muito mais ferramentas para prolongar um pouco a carreira. A alimentação é diferente, assim como a preparação física e a recuperação".

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O contrato de Suárez com o Inter Miami termina no fim deste ano, mas ele confirmou que há conversas com a diretoria do clube sobre a continuidade de sua trajetória: "Enquanto a pessoa sente que é capaz de contribuir e ajudar a equipe, conversamos com o clube para seguir em frente, porque sinto que estou bem e o clube está satisfeito".

Suárez também abordou a ideia de sua aposentadoria e da de seu companheiro e amigo Lionel Messi: "É difícil, mas vamos continuar enquanto as circunstâncias permitirem. Enquanto estivermos curtindo e continuarmos sentindo prazer, mantendo esse algo a mais competitivo e a vontade de vencer, não vamos parar. Nem ele, nem eu, nem todos os que têm essa ambição de conquistar coisas".

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Ele ainda falou sobre a possibilidade de os dois encerrarem a carreira ao mesmo tempo: "Sim, mas Messi tem tanta energia e vontade de continuar jogando que eu disse a ele que talvez seja eu quem vai parar por aqui".

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E revelou o segredo por trás do adiamento da decisão de se aposentar: "No momento, enquanto estivermos bem e curtindo, vamos continuar jogando. Sentimos que estamos bem no nível pessoal e não estamos aqui só por estar".

Sobre o impacto de ter jogado por anos ao lado de Messi em seu próprio prestígio, Suárez afirmou: "Ter o melhor jogador do mundo e da história te beneficia, porque ele torna as coisas extremamente fáceis para você, e é claro que isso sempre te traz benefícios".

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E completou: "O Inter Miami é uma das equipes que mais chamam atenção no mundo por causa do Leo. Se perdemos uma final, a notícia corre o mundo inteiro, mas, se ganhamos, minimizam a importância. Esse é o tamanho da atenção e da pressão extra que enfrentamos".

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