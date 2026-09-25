Enquanto recentemente a mídia especulava de forma acalorada sobre uma iminente disputa dos principais clubes europeus pela joia dos Red Devils, Deco agora surpreendentemente adotou um tom bem mais cauteloso. Embora o atacante supostamente já tenha até estado no local para ter uma visão própria das condições no Real Madrid e nos catalães, Deco esfriou as expectativas.

"Não há nada a dizer sobre esse garoto. É normal que jogadores sejam constantemente ligados a nós. Há grandes interesses em jogo. Mesmo que ainda sejam jovens, não estamos interessados em nenhum jogador. Quanto à situação dele, não tenho certeza do que aconteceu. Não sei. Ele continua sendo jogador do Manchester United", disse o dirigente de 49 anos.

O jovem causou recentemente alvoroço no United com um desejo de saída manifestado. Além dos dois pesos-pesados espanhóis, aparentemente Paris Saint-Germain e Bayern de Munique também estão na fila para observar a situação do cobiçado jogador das categorias de base.

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Quando JJ Gabriel completa 16 anos?

A corrida por Gabriel deve ganhar novo impulso principalmente de olho no dia 6 de outubro: nessa data, o jovem comemora seu 16º aniversário e, com isso, atinge a idade a partir da qual pode ser oficialmente representado por um agente de jogadores licenciado.

Para esse passo decisivo, Ali Barat supostamente já está se posicionando. O agente estrela não é um desconhecido no cenário internacional e, no passado, já conduziu alguns dos negócios milionários mais chamativos do futebol europeu de elite, entre eles a transferência de 116 milhões de euros de Moises Caicedo, do Brighton & Hove Albion para o Chelsea.