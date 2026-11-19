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Paolo Vanoli fala sobre sua trajetória. O técnico da Fiorentina, em entrevista que será publicada amanhã no Cronache di Spogliatoio (com uma prévia divulgada hoje), relembrou os últimos meses, desde sua saída da Fiorentina, em junho passado, até o retorno ao comando da equipe após a demissão de Grosso. Confira suas palavras: "Minha esposa me disse neste verão: 'Você passou o verão inteiro como se achasse que fosse morrer no dia seguinte'. Acho que deu para entender como passei o verão", diz Vanoli sobre o período longe de Florença.

Em seguida, ainda sobre sua saída da Fiorentina após a temporada passada, ele afirma: "Não escondo que fiquei muito decepcionado por não poder dar continuidade a algo que eu havia conquistado em campo. Mas, ao mesmo tempo, sempre disse que, quando os clubes passam por mudanças e chegam pessoas novas, há necessariamente uma decisão do clube. Então eu me sentia mal porque pensava no que poderia ter feito, mas aceitei. Foram férias forçadas, passei aquele período meio assim... Ainda bem que tenho ao meu lado uma turma de malucos que me ajudou a passar o tempo (risos, nota da redação). E, de qualquer forma, sempre pensei no que poderia acontecer durante a janela de transferências".

Vanoli também relembra os dias de seu retorno, em setembro: "Foi realmente uma surpresa inesperada, mas que recebi com enorme entusiasmo pela chance de voltar a fazer algo bonito. Não voltei para cá para dizer 'eu tinha razão'. Isso não me interessa nem um pouco. Voltei porque acredito nesse novo projeto que os donos do clube e o diretor estão construindo. E prometi a mim mesmo viver mais Florença, porque, no ano passado, eu morava aqui no Viola Park para conseguir atingir o objetivo. Agora quero aproveitar mais a cidade. Ela é belíssima, e o torcedor daqui é fanático, mas sempre incentiva você a ir mais longe. Gostaria de dar aos torcedores outra alegria, depois daquela como jogador, ou lançar as bases, como quem diz: 'Certo, esta é a base para uma grande Fiorentina no futuro'."

Por fim: "Fui à estreia de Pieraccioni. Viver a cidade também é isso. Outro dia, fui ao cinema assistir ao filme de Bove. Foi emocionante. De vez em quando, encontro torcedores por aí, e eles são sempre divertidos. Também me lembram das substituições (risos, nota da redação)".