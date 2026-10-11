Van Polen faz o maior elogio a Valente, destaque do Feyenoord

Bram van Polen não poupou elogios a Luciano Valente no Goedemorgen Eredivisie. O comentarista considera o meio-campista, que também atua como atacante, o jogador mais importante do time de Giovanni van Bronckhorst no momento.

"Toda vez que o Feyenoord ataca, torço para que passem a bola para Valente. Sério, por favor. Esse cara dá passes tão bonitos e ainda faz parecer tão fácil. Assim, o time muitas vezes consegue sair de uma certa pressão. Gosto demais de ver isso", disse Van Polen, em meio a elogios ao jogador do Feyenoord.

Em seguida, Van Polen exibe os melhores momentos de Valente no confronto de peso vencido por 2 a 0 contra o AZ. "Esse talvez seja o passe do fim de semana. É por um lance desses que você pode me acordar. Na seleção holandesa, você não vê passes assim."

O ex-zagueiro faz uma comparação com Joey Veerman, que voltou à seleção holandesa. "Ele também consegue dar passes assim, mas Veerman costuma fazê-los pelo alto. Mas assim, pelo chão, pelo meio. Gosto muito de ver isso."

Van Polen observa que Valente rende mais como ponta esquerda. "Ele se dá muito bem com essa liberdade. Valente sabe exatamente como aproveitá-la e onde deve aparecer em cada momento. O Feyenoord fica muito dinâmico pela maneira como ele desempenha esse papel. A forma como ele atua pelo lado esquerdo realmente faz a diferença."

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Valente atuou os 90 minutos contra o AZ como ponta esquerda, embora não tenha marcado. Mesmo assim, o Feyenoord venceu por 2 a 0, e a liderança está nas mãos do time de Roterdã.