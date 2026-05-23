Van Polen critica Van der Eijk após a anulação do gol de Mühren na prorrogação

Após o término da partida entre FC Volendam e Willem II, na final dos play-offs de promoção e rebaixamento, Bram van Polen criticou Sander van der Eijk. O analista da ESPN considera que o gol de Robert Mühren na prorrogação da final no Kras Stadion não deveria ter sido anulado.

Mühren, que está deixando o clube, chutou de perto e parecia ter garantido a permanência do Volendam na Vriendeloterij Eredivisie. Van der Eijk, no entanto, anulou o 2 a 2, pois Yannick Leliendal havia pisado no pé do adversário Gijs Besselink pouco antes.

Após o jogo, o repórter Pascal Kamperman perguntou a Van Polen se Van der Eijk havia tomado a decisão correta. O ex-lateral-direito fez uma comparação com o 0 a 2 do Willem II no primeiro tempo, quando Finn Stam acertou levemente o rosto de Gibson Yah e, em seguida, marcou.

“Imediatamente me lembrei do 0 a 2 do Willem II”, suspira Van Polen, que viu o Willem II ser promovido nos pênaltis. “Eu entendo perfeitamente que isso é uma falta. Mas penso assim: então deixe essa passar também. Ele poderia ter evitado isso para os dois lados ao apitar imediatamente. Assim, não teria toda essa confusão depois. Van der Eijk está se prejudicando com isso.”

Kamperman quer saber mais uma vez se Van Polen achou que foi realmente uma falta de Leliendal. “Na minha opinião, essa não precisava ter sido anulada, não. Foi uma pena. O FC Volendam, aos meus olhos, realmente não teve a ajuda do árbitro. De jeito nenhum”, conclui Van Polen sua análise sobre a arbitragem em Volendam.

Na disputa de pênaltis, Nordin Bukala falhou pelo Volendam, enquanto o Willem II não cometeu nenhum erro em todas as tentativas. Com isso, o time de Tilburg voltará a disputar a primeira divisão na próxima temporada. O time da casa desce para a Keuken Kampioen Divisie.